2026 북중미 월드컵 8강 진출을 기원하기 위해 뭉친 발대식 자리가 돌연 무산됐다.5일 오후 서울 영등포구 비전Q 프로덕션 사옥에서 2026 북중미 월드컵 8강 진출을 기원하는 JTBC '히말라야 원정대' 발대식이 개최됐다. 이날 행사에는 산악인 이준훈, 엄홍길을 비롯해 배우 예지원, 정유미, 이태환, 박해린, 개그맨 김병만, 전 축구선수 이동국, 방송인 안현모, 가수 유빈이 참석했다.'히말라야에서 기원하다'는 세계인의 축제인 2026 북중미 월드컵 8강 진출을 기원하기 위해 연예인과 체육인으로 구성된 '히말라야 원정대'가 국민의 희망과 염원을 모아 칸첸중가 베이스캠프(BC)로 향하는 과정을 담는 리얼리티 예능 프로그램이다.이날 발대식은 당초 오후 3시 진행 예정이었다. 그러나 3시 30분까지 진행되지 않았다. 현장에 15분 늦은 김병만을 제외하고 먼저 포토타임을 가진 출연진들은 대기실로 들어간 후 나오지 않았다. 기자들의 불만이 커지자 원정을 기획한 이준훈 단장이 뒤늦게 나와 고개를 숙이며 행사 취소를 알렸다.이 단장은 "2009년도에 히말라야에 올랐다가 동료 한 명이 추락사했다. 그때를 기점으로 히말라야 등반을 끊었다. 더 이상 히말라야에 미련을 안 갖기로 했다"고 말문을 열었다.이어 이 단장은 "제작사 측에서 저희한테 '좋은 프로젝트인 것 같다. 이 프로를 편성하겠다'고 해서 20년 만에 다시 등반을 기획했다. 그런데 약 3주를 끌더니 엊그저께서야 편성을 못하겠다는 통보를 받았다"고 주장했다.이 단장은 "월드컵 관련이기 때문에 JTBC 외 타 방송사에는 전혀 편성을 할 수가 없다"면서 "제작한다고 해도 방송이 될 수가 없는 입장이 돼서 지금 출연자들이 그 문제에 대해 논의하고 있는 것"이라고 설명했다.편성 불가 이유에 대해 이 단장은 "방송국으로부터 출연진 전격 교체 요구를 받았다"고 전했다. 이 단장은 "'출연진이 너무 약하다고 전부 갈아달라고 하더라"라며 "이 출연진 그대로 가면 광고와 협찬이 안 붙는다고 하더라"라고 덧붙였다.그러나 이 단장은 "어렵게 의지를 갖고 몇 달 동안 기획한 프로젝트라 저는 출연진들을 바꿀 생각이 없다"면서 "저 혼자서라도 갈 거다. 비행기 티켓도 모두 예약해둔 상태"라고 알렸다.한편 '히말라야에서 기원하다'는 지난해 8월부터 기획을 시작해 약 6개월간 준비된 프로젝트로, 제작진은 직접 현지를 답사하며 촬영 계획을 세운 것으로 전해졌다.월드컵 성공을 기원하는 히말라야 원정대의 출범은 처음이 아니다. 2002년 한·일 월드컵이 열렸을 당시 엄홍길과 배우 이종원, 김형일 등은 에베레스트에 올라 월드컵 성공을 기원했다. 2006년에는 배우 정준호, 박준규, 정웅인 등이 히말라야 아일랜드 피크에 등정해 독일 월드컵 성공을 기원했다.이준훈 단장을 필두로 한 히말라야 원정대는 오는 4월 원정길에 오를 계획이다. 그간 네팔을 통해 이뤄졌던 히말라야 등반과 달리 이번 원정은 인도를 통해 오르는 루트로 진행된다. 해발 약 4,600m 칸첸중가 베이스캠프까지 등반한 후 월드컵 8강 진출을 염원하는 기원제를 지낸 후 하산할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr