전회차 0%대 시청률 참패인데…임우일, 끝내 잃어버렸다 "3개월을 투자했는데" ('셰프와사냥꾼')

사진제공=채널A

임우일이 3개월간 배운 프리다이빙을 선보일 기회를 잃어버렸다.5일 방송되는 채널A 예능 ‘셰프와 사냥꾼’에서는 사냥꾼들이 랍스터와 무늬오징어를 목표로 처절한 바다 사냥에 나선다. '셰프와 사냥꾼'은 현재 첫회부터 8회까지 전회차 시청류 0%대를 기록 중이다.필리핀 코론 3일 차, 사냥꾼들은 최고의 식재료로 꼽히는 랍스터와 무늬오징어를 모두 사냥해야 하는 고난도 미션에 나선다. 에드워드 리는 시작부터 화려한 요리를 예고하며 사냥 성공에 대한 의지를 끌어올린다. 그러나 목표 사냥감을 향한 팀 구성을 두고 뜻밖의 갈등이 생긴다.지난 3개월 동안 프리다이빙을 배운 임우일은 랍스터 팀에 들어가고 싶었지만, 에드워드 리가 지난 인도네시아에서 많은 오징어를 잡았던 ‘오징어 아저씨’ 임우일의 활약을 떠올리며 오징어 팀 합류를 권한다. 이에 불복한 임우일이 자신의 팀을 투표로 정하자고 제안하고, 투표 결과 임우일의 오징어 팀 합류가 결정된다. 이를 지켜보던 빠니보틀이 ‘3개월을 잃어버렸다’고 언급해 안타까움을 더한다.사냥감을 잡기 위해 두 팀은 각자 다른 바다로 향한다. 먼저 랍스터 팀은 바위틈 깊숙이 숨은 사냥감을 찾기 위해 프리다이빙 사냥에 나선다. 원활한 사냥을 위해 개인장비까지 꺼낸 빠니보틀은 사냥 성공의 열의를 불태우고, 김대호의 진두지휘하에 본격적인 사냥을 시작한다. 여기에 에드워드 리는 백 덤블링으로 바다에 입수하는 묘기를 선보여 멤버들을 즐겁게 하고 사냥의 활기를 더한다.오징어 팀은 배 위에서 무늬오징어 공략에 나선다. 사냥 리더 추성훈은 손끝으로 낚싯줄의 미세한 진동을 느끼기 위해 멀쩡한 장갑을 잘라내기까지 하며 집중력을 끌어올린다. 서로의 상황을 공유하기 어려운 조건 속에서 팀워크에 모든 것을 건 두 팀이 사냥감을 모두 잡아 사냥에 성공할 수 있을지 주목된다.‘셰프와 사냥꾼’은 매주 목요일 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr