사진=배우 박민영 SNS

사진=배우 박민영 SNS

배우 박민영이 팬들의 생일 축하에 화답하며 근황을 담은 다수의 사진을 공개했다.박민영은 지난 4일 본인의 소셜 미디어 계정에 "Thank you my love, BEANS"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.해당 게시물에서 그는 프릴 장식이 덧대어진 연한 분홍색의 민소매 원피스를 착용한 상태다.여기에 웨이브 형태의 긴 머리를 늘어뜨려 리본 장식을 추가했으며 색조가 옅은 화장법을 연출해 전체적인 스타일링을 완성한 모습이다.한편 박민영은 지난 2일 첫 방송을 시작한 tvN 월화드라마 '세이렌'에 출연 중이다. 극 중 보험사기 용의자로 지목된 한설아 역으로 분해 연기 활동을 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr