가수 민서/사진제공 = 에이사이드컴퍼니

가수 민서가 오는 5일 새로운 싱글 'Deep Dawn(딥 던)'을 정식 발매하며 프로젝트 음원과 드라마 오리지널 사운드트랙(OST) 작업에 이어 본인의 개인 곡으로 복귀한다.소속사 에이사이드컴퍼니 측은 민서가 5일 오후 각종 온라인 음원 플랫폼을 통해 새 싱글 'Deep Dawn'을 대중에게 공개한다고 밝혔다. 발매에 앞서 민서는 지난 2일 자신의 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널에 신곡의 콘셉트를 담은 티저 이미지를 올렸다. 공개된 사진에는 민서가 클래식 차량의 창가에 턱을 기댄 상태로 정면을 응시하는 모습이 담겨 곡의 전체적인 분위기를 시각적으로 드러냈다.타이틀곡 'Deep Dawn'은 레트로 감성을 기반으로 신스 팝 사운드와 록 기타 연주가 결합된 미드 템포 형식의 팝 장르 곡으로 분류된다. 해당 곡은 새벽의 공기와 같이 조용한 순간에 내면 깊은 곳에 간직하고 있던 꿈이 다시금 깨어나는 서사를 담아내어 청자들에게 메시지를 전달할 예정이다.앞서 그는 프로젝트팀 '90 project'(나인티 프로젝트)의 일원으로 참여해 새로운 장르적 시도를 입증한 바 있다. 이 밖에도 드라마 '제4차 사랑혁명', '경도를 기다리며' 등의 OST에 가창자로 연이어 참여하며 음악적 결과물을 꾸준히 발표해 왔다.연기와 예능 프로그램 등 다수의 영역에서 활동을 병행해 온 그가 오랜만에 발매하는 개인 작업물인 만큼, 한 단계 변화한 음악적 방향성에 대중의 시선이 집중되고 있다.한편, 민서의 새 음원은 5일 오후 6시부터 모든 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr