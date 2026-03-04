사진=한유라 SNS

방송인 정형돈의 아내가 하와이에서의 근황을 전했다.한유라는 4일 자신의 인스타그램 스토리에 "남편이 떠났다..."라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 한유라가 바레 학원에 방문한 모습. 특히 그는 남편 정형돈으로 인해 그간 운동을 하지 못한 듯 남편이 하와이를 떠난 후에야 운동 모드에 돌입한다고 알려 궁금증을 자아냈다.한편 방송 작가 출신인 한유라는 2009년 정형돈과 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 한유라와 두 딸은 현재 미국 하와이에 거주 중이며, 정형돈은 한국과 하와이를 오가며 생활하고 있는 것으로 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr