방송인 안정환이 최근 불거진 피자 가게 창업 관련 논란에 대해 단순한 개인 사업이 아닌 기부 목적의 콘텐츠임을 해명했다.최근 유튜브 채널 '안정환 19' 제작진은 "지난 영상에 오해가 있어 바로잡고자 공지 사항 드립니다"라면서 "많은 분의 걱정과는 다르게 '레코드 피자'는 '안정환 19'와 함께 좋은 곳에 기부하기 위해 본인들이 준비 중인 직영점을 공동 운영해 수익금 일부를 어려운 곳에 후원하고자 진행하는 창업 콘텐츠입니다"라고 입장을 냈다.이와 함께 "저희가 하는 일에 함께하는 브랜드인 만큼 좋은 시선으로 바라봐주시고 해당 매장 많이 찾아주시기 바랍니다. 곧 기부 소식과 함께 돌아오겠습니다"라고 부연했다.앞서 지난달 26일 안정환은 새 점포 개설을 목적으로 서울 용산 및 여의도 일대를 돌며 입지 분석에 나섰다. 당시 영상에 담긴 용산역 일대 상점가 매물은 25평 규모에 권리금 2억원, 월 임대료 800만원 수준이었고, 여의도 매물은 23~24평 규모에 권리금 600만원, 월 임대료 1500만원으로 파악됐다.현장 답사를 마친 뒤 식사 자리에서 최적의 입지를 두고 회의를 거듭하던 안정환은 시청자들의 의견을 취합해 최종 위치를 선정하기로 뜻을 모았다.이에 따라 채널 관계자는 영상 하단 고정란을 통해 "여러분의 생각을 자유롭게 남겨주세요! 댓글로 투표하신 분들은 정식 오픈 후 서비스 드리겠다"라는 글을 남겼다.그러나 시청자들의 반응은 투표 참여 대신 "하지말라는 항목도 넣어주지", "제발 반대하는 의견 받아 들이길", "안정환과 피자가 무슨 관련이냐. 대중은 냉정하다", "그냥 하지마라"와 같이 식당 개업 자체를 만류하는 내용이 주를 이뤘다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr