전 골프선수 박세리가 이끄는 예능 '야구여왕'이 최종회를 끝으로 막을 내렸다.지난 일 방송된 채널A '야구여왕' 최종회에서는 레전드 선출이 뭉친 국내 50번째 여자 야구단 블랙퀸즈가 히로인즈와의 최종 8차전에서 역대급 혈투를 벌이는 모습이 그려졌다. 이날 블랙퀸즈는 사전 연습한 견제 사인에 맞춰 히로인즈의 주자를 완벽하게 잡아내며 한 차원 달라진 모습을 보였지만, 끈질긴 추격에도 불구하고 9:8로 아쉬운 패배를 맛봤다.3회 말까지 9:7로 히로인즈에게 끌려가던 블랙퀸즈는 4회 초 장수영이 무실점 삼자범퇴를 이뤄내며 흐름을 다시 가져왔다. 4회 말 송아·신소정이 연속 안타를 치며 무사 1, 2루를 만든 가운데, 상대팀 3루수가 김온아의 타구 처리에 실패하며 만루 기회를 맞았다. 그러나 송아가 치명적인 주루 실책으로 아웃되며 흐름이 끊겼다. 이후 또 한 번 만루 상황을 만들었지만 결국 득점 없이 공격을 마쳤다. 잘 풀리지 않는 흐름에 추신수 감독은 잠시 자리를 뜨며 감정을 가라앉혔고, 송아는 미안함에 눈물을 보였다. 이때 주장 김온아는 팀원들을 소집해 "게임에서 진 것도 아닌데 왜 분위기가 처져 있는지? 연습한 게 아까우니 다시 해보자!"라며 선수들을 독려했다."역전할 수 있다!"라는 각오로 나선 5회 초, 김온아와 신소정이 누상의 주자를 완벽 커버하며 순식간에 3아웃을 만들어냈다. 무실점으로 탄력받은 5회 말, 김민지가 포수 인터페어(포수의 미트가 타자의 배트에 닿아 타격을 방해한 경우)로 1루에 출루했다. 직후 김민지는 빠른 발로 도루에 성공한 뒤, 아야카의 안타에 맞춰 홈으로 전력 질주해 1점을 만회했다. 그러나 송아의 땅볼이 투수 정면으로 향하며 2아웃, 김온아가 삼진으로 물러나며 추가 득점에는 실패했다.마지막 수비인 6회 초, 손가락 골절 부상을 입은 주수진이 무릎 통증을 호소한 김온아 대신 1루수로 투입됐고, 타자의 타구를 다친 손으로 잡아내 아웃시키는 투혼을 펼쳐 박수를 받았다. 이후 1사 3루 상황에서 감코진은 타임을 요청한 뒤, 연습했던 견제 사인을 사용해 주자를 잡아내도록 주문했다. 그런데 3루수 김성연이 포수 신소정의 시야를 가리며 아야카에게 향하는 송구가 늦어져, 절호의 작전은 실패로 돌아갔다. 또다시 실점 위기에 놓인 가운데, 신소정이 2루로 견제구를 던지는 척하며 3루로 송구했고, 김성연이 포구 직후 주자를 태그하며 천금 같은 아웃을 잡아내 도파민을 폭발시켰다. 마지막으로 주수진이 빗맞은 파울 타구를 잡아내며 무실점으로 이닝을 마쳤다.마지막 공격인 6회 말, 장수영이 상대의 송구 실책으로 출루한 뒤 도루로 3루까지 진루했다. 이수연이 볼넷으로 출루하자 히로인즈는 선발로 나왔던 정하나로 투수를 재교체했다. 이후 김성연마저 몸에 맞는 공으로 출루하며 무사 주자 만루가 됐다. 그러나 김민지의 땅볼이 포수 정면으로 향하며 홈에서 아웃됐다. 이어 박하얀의 타구가 외야 플라이로 잡혔고, 3루로 향하던 김성연이 2루로 귀루해 세이프 판정을 받았다. 그러나 히로인즈의 비디오 판독 요청 끝에 아웃으로 번복되며 경기는 9:8로 종료됐다. 이로써 블랙퀸즈는 첫 시즌을 4승 4패, 승률 50%로 마무리 짓게 됐다.경기 후 추신수 감독은 "시즌 초반부터 하지 말아야 한다고 했던 것들을 계속 반복해서 스스로 진 것"이라며 "아쉽지만 이게 야구다. 이 아픈 마음이 다시 들지 않게 더 노력하면 된다"고 선수들을 다독였다. 연습해 온 만큼 나오지 못한 결과에 선수들뿐 아니라 추신수 감독까지 눈물을 글썽이며 아쉬움을 표했다. 이와 함께 선수들은 "다음 주에 또 만날 것 같다. 좋은 추억을 만들어줘 고맙다", "많이 성장해서 다시 만나자"라며 작별 인사를 나눴고, "우리끼리라도 집합하게 경기장 예약만 해 달라"라며 웃음 섞인 농담으로 분위기를 달랬다.시즌을 마친 선수들의 소감도 이어졌다. 김온아는 "핸드볼 선수를 은퇴한 지 1년이 넘었는데, 다시 선수로 불려 설레고 벅찼다", 신소정은 "관중의 함성 소리를 듣는 게 올림픽이 마지막일 줄 알았는데, 다시 응원을 들으며 야구가 제2의 인생이 됐다", 장수영은 "13년 만에 현역으로 돌아가 오랜만에 느낀 감정들이 너무 행복했다"라는 진심을 전했다. 마지막으로 3패를 기록하며 방출이 확정된 신수지는 "돌이켜봐도 최선을 다했기 때문에 후회는 없다"라면서도 "너무 정들어 그리울 것 같다 다들 너무 고생 많았다"고 눈물의 인사를 남겼다.한편 블랙퀸즈의 다음 여정은 '야구여왕' 시즌2에서 이어진다. 현재 시즌2를 함께 할 선수단을 전격 모집 중으로, 에필로그 영상에서는 새로운 비밀병기가 이대형·윤석민 코치를 만나 113km/h의 강속구로 글러브를 터트리는 것은 물론, 파워 타격까지 선보이며 두 코치를 설레게 하는 현장이 담겨 기대감을 끌어올렸다. '야구여왕' 제작진은 "재정비 기간을 거쳐 더욱 강한 팀으로 돌아와 팬덤 '까망이'들과 야구팬들에게 고차원의 도파민을 선사하겠다"고 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr