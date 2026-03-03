사진=김선태 유튜브

전 충주맨 김선태가 사직 이유를 직접 밝혔다.3일 김선태 유튜브 채널에는 '김선태입니다'라는 제목의 첫 영상이 게재됐다.이날 김선태는 "안녕하세요. 김선태입니다. 이제 충주맨이 아니죠."라며 시민의 숲, 공원에 방문했다. 공원 잔디에 들어가면 안 되는지 고민하던 그는 "이 공무원병, 항상 혼나는 걸 걱정하는 공무원병이 문제입니다. 아직도 벗질 못했다"고 말했다.김선태는 사직서 제출 후 여러 파장에 대해 솔직하게 해명했다. 그는 "원래 의도랑 다르게 쫓겨나는 것처럼 비춰졌는데 그런 건 전혀 아닙니"라며 "제가 진짜 너무 가슴이 아팠던 건 충주시 공무원을 너무 욕하고, 또 전체 공무원까지 욕을 하니까. 물론 위해 주시는 마음에서 그랬을 수 있지만, 가슴이 아팠다"고 털어놨다.그러면서 "공무원이나 공직이 문제가 아니라 세상 사는 사람 모두 있는 곳은 다 시기 질투가 있다. 다 소문내고 남 욕한다. 저도 남을 많이 욕했기 때문에 그건 그럴 수 있다. 절대 왕따도 아니었다"고 강조했다.김선태는 '충주맨' 활동 당시에 대해 "시청 공무원분들이 많이 도와주셨다. 제가 맡은 일이 전례가 없던 일이었고, 공직에서 없던 걸 하다 보니 조직과 맞지 않는 부분도 있었을 거다. 당연하다. 하지만 대부분 이해해 주셨고 도와주셨다. 그런 분들이 정말 대다수였다"고 이야기했다.퇴사를 생각하게 된 근본적 이유에 대해 김선태는 "많이 보여줬다고 생각했기 때문이다. 저희 할 만큼 했다. 홍보로서는 많이 열심히 하지 않았나? 유튜브를 더 운영한다고 해서 200만, 300만을 하겠나? 원래 목표는 100만이었고, 100만이면 할 도리를 다했다고 생각했다"고 말했다.김선태는 여러 제안을 받았다고 인정하며 "직접적이든 간접적이든 과분한 제안도 많았다. 그래서 고민을 많이 했다. 결론적으로 저는 좀 더 자유롭게 해보고 싶었다. 그래서 유튜브를 시작하게 됐다. 그리고 제가 할 수 있는 게 이거밖에 없지 않냐"며 너스레를 떨었다.유튜버로 새출발하게 된 김선태는 "퇴사 이유 중 가장 큰 것은 돈을 더 벌고 싶었기 때문이다. 새로운 도전이라는 말도 하지만, 결국 더 나은 조건을 위해 가는 것 아니겠냐"며 "떠도는 말처럼 가난하지는 않다. 맞벌이 10년 했고, 외부 활동으로 다른 공무원들보다 감사하게도 수익이 조금 더 있었다. 하지만 지금이 아니면 안 되겠다고 생각했다"고 전했다.올해 40세가 된 김선태는 "영포티다. 더 나이를 먹기 전에 제 역량을 펼쳐보고 싶었다. 물론 능력이 있는지 없는지는 모르겠다. 잘 안될 수도 있다. 망할 수도 있다. 그래도 후회는 없는 편이기 때문에 도전해 보려고 한다"고 포부를 드러냈다.한편, 김선태 전 주무관은 3일 새 유튜브 채널 '김선태'를 개설, 하루 만에 35만명이 넘는 구독자가 생겼다. 앞서 청와대 채용설이 번졌으나, 성사되지 않은 것으로 알려졌다. 김 전 주무관은 2016년 9급 공무원으로 입직해 충주시 공식 유튜브 충TV로 화제를 모으며 3년 만에 6급으로 승진했으나, 최근 사직했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr