사진제공=TV조선

임성한 작가의 TV CHOSUN 새 주말미니시리즈 '닥터신' 메인 포스터가 공개됐다. 임성한 작가는 전작 '아씨두리안'(2023)이 고부간 동성애 설정과 30살 연하와의 로맨스 등의 파격적인 설정으로 혹평을 받은 바 있다.오는 14일 오후 10시 30분 첫 방송되는 ‘닥터신’(극본 피비(Phoebe, 임성한))은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 메디컬 스릴러 드라마다.‘닥터신’은 피비 작가와 ‘결혼작사 이혼작곡’에서 섬세한 연출을 선보인 이승훈 감독이 의기투합한 작품이다.공개된 ‘닥터신’의 ‘메인 포스터’에서는 정이찬-백서라-안우연-주세빈-천영민-송지인-전노민-지영산 등 8인 주인공 완전체가 미스터리한 비주얼을 완성해 시선을 강탈한다. 빛과 어둠 사이 각각의 욕망을 드러낸 눈빛으로 똑같이 한 방향을 바라보는 8인의 실루엣이 파급력 강한 여운을 선사한다.특히 칠흑같이 짙은 어둠 속에서 정 가운데 천재 뇌수술 권위자 신주신(정이찬 분)이 자리 잡은 가운데 모모(백서라 분), 하용중(안우연 분), 금바라(주세빈 분), 김진주(천영민 분), 현란희(송지인 분), 제임스(전노민 분), 폴 김(지영산 분) 등 8인의 옆모습이 겹겹이 교차하며 위치해 기묘한 분위기를 자아낸다. 아무도 정면을 응시하지 않는 불안한 시선과 더불어 무표정한 8인의 모습 위로 “영원히 가질 수 없는 하나의 사랑”이라는 문구가 소름을 일으키며 배치돼 휘몰아칠 파란을 암시한다.이에 더해 신주신, 모모, 하용중, 금바라, 김진주, 현란희, 제임스, 폴 김 등의 그림자가 빛의 프리즘에 부딪혀 분열하듯 흔들리는 모습으로 긴장감을 고조시킨다. 그리고 그 아래 “기억은 편집되고 진실은 삭제되었다”라는 충격적인 문구가 각인되면서 인간의 기억과 존재감, 사랑의 정체성이 뒤흔들리는 잔혹한 운명을 예고한다. 은밀한 비밀을 담고 있는 8인의 각기 다른 눈빛이 금기의 틀을 깨버리는 금지된 욕망에 대한 궁금증과 함께 ‘닥터신’의 예측 불가 파격 서사에 대한 기대감을 높인다.제작진은 “‘메인 포스터’에서는 사랑과 욕망, 금기와 희생을 넘나드는 ‘닥터신’ 핵심 인물들의 서사를 함축적으로 구현했다”라며 “피비 작가가 최초로 시도하는 메디컬 스릴러 드라마인 만큼, 상상을 뛰어넘는 전개가 펼쳐진다. ‘피비 표 파격 차력쇼’를 기대해 달라”고 전했다.‘닥터신’은 불의의 사고로 혼수상태에 빠진 톱스타와 그녀를 사랑했던 남자, 그녀를 사랑하고 있는 남자들의 기이한 로맨스를 담는다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr