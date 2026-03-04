사진 = '홍석천의 보석함' 유튜브 채널 캡처

배우 김동욱이 작품에 대한 사랑을 드러내 눈길을 끈다.방송인 홍석천이 운영하는 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에서는 '게이프린스 1호점에서 모셔온 유부 보석 김동욱'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 배우 김동욱이 등장하자 홍석천은 "도대체 연기는 왜 이렇게 잘하는 거냐"고 물었다. 한예종 연기과 출신인 김동욱은 "절박해 지면 그렇게 되더라"고 너스레를 떨었다.홍석천은 "한예종 들어간 친구들을 제가 봤는데 내성적이고 그래서 과연 연기를 잘할 수 있을까 이런 친구들도 많은데 무대나 카메라 앞에선느 막 확 돌더라"고 했다. 이에 김동욱은 맞다면서 "자도 굉장히 심각하게 내향적이었어서 동기들하고도 한마디도 이야기를 안했다"며 "귀에 이어폰 끼고 말 걸까봐 눈감고 있고 그랬다"고 했다.이를 들은 홍석천은 "연기를 꿈꾸게 된 계기가 뭐냐"고 했다. 김동욱은 "내향적인 성격을 이제 연기하면서 해소하는 것 같다"고 했다. 홍석천은 "희열을 느끼는 것 같다"고 했다. 김동욱은 "그런 순간들이 꽤 많다"고 했다.이어 홍석천은 "영화 '국가대표'랑 '신과함께' 등 필모그래피를 보면 어마어마한 작품들이 많은데 가장 애정이 가는 작품이 뭐냐"고 했다. 김동욱은 "그 뒤에 '후궁'도 있고 여러 드라마도 많지만 그 모든 것의 시작은 '커피프린스 1호점'에서 사랑받았기 때문이 아닌가 싶다"고 했다.그러자 김똘똘은 "요즘 MZ들 사이에서 '커피프린스 1호점'이 다시 이유가 되고 있다"며 "예전 작품을 볼 때 기분이 어떻냐"고 물었다. 김동욱은 "사실 너무 창피하다"며 "그때가 25살 때였는데 소중했던 첫 드라마였다"고 했다.아울러 하정우 연출 '윗집 사람들'에 대해서 김동욱은 감독으로서의 하정우가 어떻냐는 홍석천 질문에 "배우로서는 훨씬 더 남자답고 섹시한 느낌인데 여러분들이 많이 알고 계시다시피 감독으로서는 좀 더 다정하고 훨씬 배려심 있고 그렇다"고 칭찬했다.또한 함께 연기를 하고 싶은 후배에 대해 묻던 홍석천은 '왕과 사는 남자' 흥행으로 뜨거운 박지훈을 언급했다. 김동욱은 "저한테 지금 질문하시고 박지훈 씨 섭외하려고 이러시는 거냐"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr