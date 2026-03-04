배우 김동욱이 작품에 대한 사랑을 드러내 눈길을 끈다.
방송인 홍석천이 운영하는 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에서는 '게이프린스 1호점에서 모셔온 유부 보석 김동욱'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 배우 김동욱이 등장하자 홍석천은 "도대체 연기는 왜 이렇게 잘하는 거냐"고 물었다. 한예종 연기과 출신인 김동욱은 "절박해 지면 그렇게 되더라"고 너스레를 떨었다.
홍석천은 "한예종 들어간 친구들을 제가 봤는데 내성적이고 그래서 과연 연기를 잘할 수 있을까 이런 친구들도 많은데 무대나 카메라 앞에선느 막 확 돌더라"고 했다. 이에 김동욱은 맞다면서 "자도 굉장히 심각하게 내향적이었어서 동기들하고도 한마디도 이야기를 안했다"며 "귀에 이어폰 끼고 말 걸까봐 눈감고 있고 그랬다"고 했다.
이를 들은 홍석천은 "연기를 꿈꾸게 된 계기가 뭐냐"고 했다. 김동욱은 "내향적인 성격을 이제 연기하면서 해소하는 것 같다"고 했다. 홍석천은 "희열을 느끼는 것 같다"고 했다. 김동욱은 "그런 순간들이 꽤 많다"고 했다. 이어 홍석천은 "영화 '국가대표'랑 '신과함께' 등 필모그래피를 보면 어마어마한 작품들이 많은데 가장 애정이 가는 작품이 뭐냐"고 했다. 김동욱은 "그 뒤에 '후궁'도 있고 여러 드라마도 많지만 그 모든 것의 시작은 '커피프린스 1호점'에서 사랑받았기 때문이 아닌가 싶다"고 했다.
그러자 김똘똘은 "요즘 MZ들 사이에서 '커피프린스 1호점'이 다시 이유가 되고 있다"며 "예전 작품을 볼 때 기분이 어떻냐"고 물었다. 김동욱은 "사실 너무 창피하다"며 "그때가 25살 때였는데 소중했던 첫 드라마였다"고 했다.
아울러 하정우 연출 '윗집 사람들'에 대해서 김동욱은 감독으로서의 하정우가 어떻냐는 홍석천 질문에 "배우로서는 훨씬 더 남자답고 섹시한 느낌인데 여러분들이 많이 알고 계시다시피 감독으로서는 좀 더 다정하고 훨씬 배려심 있고 그렇다"고 칭찬했다.
또한 함께 연기를 하고 싶은 후배에 대해 묻던 홍석천은 '왕과 사는 남자' 흥행으로 뜨거운 박지훈을 언급했다. 김동욱은 "저한테 지금 질문하시고 박지훈 씨 섭외하려고 이러시는 거냐"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
