NCT의 새로운 유닛으로 돌아온 제노와 재민이 거침없는 입담과 끈끈한 팀워크를 과시하며 예능감을 폭발시켰다.빅뱅 대성이 운영하는 유튜브 채널 '집대성'에서는 '너희가 지금 아이돌이야? 돌아이야? 아이돌이잖아!! '라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 첫 번째 미니앨범 '보스 사이즈(BOTH SIDES)'를 발매한 NCT JNJM의 제노와 재민이 게스트로 출연했다. 두 사람은 중학교 1학년 때 처음 만나 연습생 시절부터 현재까지 14년째 이어온 각별한 인연을 고백했다.재민은 연습생 시절을 온실 속 양배추에 비유하며 데뷔 후 마주한 태풍 같은 시련을 함께 겪으며 제노에게 마음을 열게 됐다고 털어놨다. 특히 재민은 인생에 이런 친구 한 명만 있어도 성공한 것이라며 제노를 향한 깊은 신뢰를 드러내 훈훈함을 자아냈다.방송 중반에는 제노의 닮은꼴로 유명한 '사모예드' 세계관이 화두에 오르며 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 평소 '얼사몸도(얼굴은 사모예드, 몸은 도베르만)'라 불리는 제노에 대해 재민은 과도하게 몰입한 나머지, 제노의 털이 하얗게 났으면 좋겠다거나 사람 음식을 먹을 때 강아지용 간식을 주고 싶었다는 엉뚱한 상상을 전했다.이에 대성이 소감을 묻자 제노는 잠시의 망설임도 없이 "개 같다"라고 짧고 강렬한 한마디를 던져 현장을 폭소케 했다. 이어 진행된 신체 부위 자랑에서 제노는 오랜 연습으로 다져진 넓은 어깨를, 재민은 남다른 발달을 자랑하는 가슴 근육을 꼽으며 대성의 근육 상태를 직접 점검하는 돌발 행동으로 전문가 못지않은 분석력을 뽐냈다.재민은 '사진 못 찍는 남자친구'들을 위한 즉석 촬영 강의를 열어 반전 매력을 선보이기도 했다. 재민은 상대방이 선호하는 얼굴 각도를 먼저 파악하는 것이 중요하다며 직접 의자 위에 올라가 조명까지 조절하는 열정적인 시범을 보였다.이에 재민은 전신을 다 담기보다 과감한 줌인을 활용하고 본인 때문에 웃는 자연스러운 찰나를 포착하는 것이 최고의 결과물을 만드는 비결이라고 설명해 대성의 감탄을 자아냈다. 또한 재민은 최근 팬들과의 원활한 소통을 위해 1년째 일본어 수업에 매진하고 있다는 학구적인 근황을 전하며 태국어 문장까지 통째로 외우는 등 글로벌 활동을 향한 남다른 열정을 입증했다.한편 제노와 재민이 속한 NCT JNJM은 타이틀곡 활동을 통해 독보적인 시너지를 선보이며 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr