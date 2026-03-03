사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 30기 순자와 상철이 밤산책을 하며 진솔한 대화를 나눠 눈길을 끌고 있다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 30기_상철: 난 바로 옆에 앉고 싶은데'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 순자는 상철과 밤산책을 하며 상철이 후보군 중에 있었다고 고백했다. 이에 상철은 순자를 놀리며 "근데 아까 왜 자리배치 할 때 나를 제일 멀리 보낸 거냐"고 너스레를 떨었다. 그러자 순자는 상철이 첫인상 2표를 받은 것을 언급하며 "눈치 봤다"고 했다.두 사람은 서로 눈치만 보다가 대화 신청을 못했고 이제서야 독대하게 된 것이다. 상철은 속은 에겐이지만 겉은 테도라고 강조했다. 이에 순자는 "에겐이 세심한데 단호한 게 있어야 된다"고 했다. 그러자 상철은 "저 고집있다"고 했고 순자는 "그래 보였다"고 하면서 장을 볼 때 상철의 강단 있던 모습에 매력을 느꼈다고 했다.상철은 "고집 있는 사람 어떻냐"고 물었다. 순자는 "고집이 정도껏 있어야 된다"며 "테토 호소녀처럼 그래도 좀 수용은 하는 편이어서 그렇다"고 했다. 역으로 상철은 "순자님은 고집이 있으시냐"고 했고 순자는 "고집이 조금 있다"고 했다.순자는 또 "이성을 만날 때 바라는 상이나 이런 거 해주면 좋겠다 이런 게 있었냐"고 물었다. 이에 상철은 "전 표현을 잘 해주는 이성을 만나고 싶다"며 "같이 그냥 잘 놀러 다닐 수 있는 사람"이라고 했다. 여행을 좋아한다는 상철은 "주말에 제가 집돌이긴 한데 잠깐이라도 바람 쐬는 게 좀 필요하다"고 했다.이외에도 상철은 순자에게 연상이 몇살 까지 괜찮은지 물었고 순자가 10살 차이까지 괜찮다고 하자 좋아하는 모습을 보였다. 또 상철은 순자에게 요리하는 남자 어떻냐며 자신의 실력을 어필하기도 했다.한편 순자는 '나는솔로' 본방송에서 영수, 영철 등에게 마음을 표현한 바 있고 데이트도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr