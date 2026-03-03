사진=ENA

사진=ENA

ENA 월화 드라마 '클라이맥스'가 권력의 판을 읽고 움직이는 핵심 인물 황정원의 캐릭터 스틸 2종을 공개했다. 그간의 이미지와 달리 수척해진 분위기가 눈길을 끈다.나나는 극 중 정재계와 연예계를 오가며 정보를 다루는 인물 황정원으로 분해, 겉으로는 무심해 보이지만 누구보다 빠르게 판의 흐름을 읽는 인물을 그려낼 것이다. 황정원은 권력의 중심에 직접 서기보다는, 그 주변을 유영하며 결정적인 순간을 만들어내는 인물이다. 누구와 손을 잡을지, 언제 거리를 둘지 냉정하게 판단하며 자신의 생존 방식을 구축해 왔다. 감정을 보여주기보다 관찰하는 인물로, 말보다 시선과 태도가 더 많은 것을 말해주는 캐릭터다. 이번에 공개된 캐릭터 스틸 2종은 황정원의 이중적인 분위기를 상징적으로 담아낸다.공개된 스틸에서는 무언가를 읽고 있는 황정원의 모습을 볼 수 있다. 서류를 응시하는 그녀의 눈빛은 차분하지만 날카로움을 보여주고 있어 감정보다 판단이 앞서는 인물의 내면이 고스란히 전해진다. 이어 공개된 스틸에서는 밤거리에서 모자를 눌러쓴 채 휴대전화를 손에 쥔 황정원의 모습이 시선을 끈다. 익숙한 듯 스쳐 지나가는 도시의 풍경 속에서, 그는 가장 조용하게 판을 움직이는 존재임을 암시한다.이처럼 황정원은 권력의 중심에 서기보다, 그 정점을 설계하는 쪽에 가까운 인물이다. 누가 올라가고 누가 밀려나는지를 가장 가까이에서 지켜보는 위치에서, 때로는 선택을 유도하고 균열을 만든다. 나나가 선보일 절제된 감정 연기와 서늘한 카리스마는 '클라이맥스'의 긴장감을 또 하나의 축으로 견인할 전망이다.'클라이맥스'는 오는 16일 월요일 밤 10시 ENA에서 첫 방송 되며, KT 지니 TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr