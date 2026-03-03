사진=텐아시아 DB

그룹 신화 멤버 이민우가 오는 29일 백년가약을 맺는다.3일 한 매체에 따르면, 이민우는 지인들에 청첩장을 전달했다. 내용에는 "오랜 시간을 거쳐 서로에게 힘이 되어 주는 사람을 만났다"며 "이제는 함께 뿌리 내리고 하루하루를 단단히 쌓아 밝고 새로운 날로 나아가려 한다"고 적혀있다.또 해당 매체는 "입수한 영상에서도 이민우는 '모든 것이 새로워지는 3월의 봄날, 사랑하는 저희 두 사람이 서로만 바라보며 새 인생을 시작하려 한다'는 문구가 적혀 있었다"고 보도했다.이민우는 1979년생으로 올해 46세다. 예비신부는 12살 어린 1991년생 재일교포다. 두 사람은 2013년 신화 일본 투어 뒷풀이에서 만났다. 당시 예비신부는 통역을 맡아주던 대학생이었다. 이후 두 사람은 친한 오빠 동생으로 알고 지내다 코로나19로 연락이 중단됐다. 그러다 2024년 9월 일본 여행 중 재회했고, 연인이 됐다.예비신부는 전남편 사이에서 낳은 2020년생 딸을 두고 있다. 지난해 12월에는 이민우 소생의 둘째 딸을 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr