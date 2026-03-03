위암 위험 진단 받았는데…'김용건 며느리' 황보라, 약물 복용 의심 "따로 먹었냐" ('몸신')

사진=텐아시아DB

'김용건 며느리' 황보라가 모녀의 프로젝트 결과에 약물 복용을 의심하며 놀라워한다.3일 오후 8시 방송되는 채널A ‘몸신의 탄생’에서는 한국인 500만 명 이상이 겪고 있다는 위염의 위험성에 대해 살펴본다.이날 ‘몸신의 탄생’에는 프로그램 최초로 모녀가 함께 도전자로 출연한다. 특히 모녀의 일상 영상 속에서 위 건강을 악화시키는 생활 습관이 발견되어 눈길을 끈다. 위암 가족력까지 있어 남편이자 아버지를 위암으로 떠나보낸 후 엄마와 딸 모두 만성 위염 증상에 시달리고 있었던 것으로 밝혀져 심각성을 더한다. “물만 마셔도 속이 타들어 간다”며 고통을 호소하는 엄마 도전자와 “조금만 먹어도 체하고 구토 증상이 있다”는 딸 도전자의 사연은 무엇일지 주목된다.모녀의 정밀 위내시경 검사 결과를 살펴본 정영규 메이커는 딸 도전자에게 “나이에 비해 위축성 위염이 상당히 진행된 상태”라며 경고하고 엄마 도전자에게는 “위암의 고리가 될 수 있는 장상피화생이 보인다”고 진단한다. 이어 모녀의 위 점막 재생과 위 건강 회복을 목표로 한 ‘위장 해방 프로젝트’를 제안한다. 정영규 메이커는 “위 점막을 보호하고 손상된 위벽 환경을 개선하는 것이 핵심”이라며 무와 브로콜리를 활용한 ‘무로콜리 수프’와 시크릿 솔루션을 제안해 관심이 집중된다.‘위장 해방 프로젝트’ 이후 공개된 모녀의 결과는 출연진 모두를 놀라게 만들었다는 후문이다. 특히 MC 황보라는 “약을 따로 복용한 것이 아니냐”고 물을 정도로 놀라움을 감추지 못한다. 위암 가족력이라는 불안 속에서 시작된 모녀의 도전은 과연 어떠한 변화를 일으켰을지 관심이 집중된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr