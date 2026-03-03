SNS

'환승연애' 이지연이 탈모를 고백했다.최근 이지연은 자신의 계정에 "절대 지켜 나의 소중한 헤어..🧚🏻‍♀️ 최근에 탈모가 좀 와서 진짜 스트레스였거든요🥲"라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상 속 이지연은 두피에 탈모 앰플을 바르는 모습. 친구의 도움을 받아 꼼꼼하게 바르고 있다.이에 '하트시그널' 김지민은 "원탈 동지여...어떻게 이래!!!!관리하자 ㅜㅠㅠㅠㅠ"라고 댓글을 달았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr