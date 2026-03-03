사진=심하은 SNS

축구 국가대표 선수 이천수의 아내이자 모델 심하은이 외출을 꺼리는 근황을 전했다.심하은은 3일 자신의 인스타그램 스토리에 "잘 다녀와~ 엄마는 집에만 있을 거야"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 심하은의 쌍둥이 딸과 아들이 등원을 마친 모습. 특히 심하은은 육아 퇴근의 기쁨을 표출하면서도 '반짝이는 포장지 그럴듯한 미소', '한 꺼풀 벗겨내면 드러나는 민낯 결국엔 텅 빈 너만 남을 테니' 등 AI 가수의 가사를 언급하며 "뼈 때리죠"라고 자신의 심경을 간접 언급해 눈길을 끌었다.앞서 지난해 11월 한 매체는 산후조리원 '동그라미' 파산 사태에 심하은이 연루됐다고 보도했다. 해당 매체는 "심하은이 2016년부터 이 조리원에서 월급을 받았고, 조리원은 이천수·심하은 부부에게 법인차량을 내줬다"고 했다. 또 "2017~2018년에는 월세 260만 원이 심하은 계좌로 이체된 기록도 있다"고 전했다.한편 심하은은 이천수와 2012년 결혼해 슬하에 2013년 딸 주은 양, 2020년에 쌍둥이 태강 군과 주율 양을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr