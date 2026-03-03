/ 사진=텐아시아 DB

'언발란스', '바로 이 맛 아닙니까' 등 수많은 유행어를 제조한 개그맨 허경환이 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 고정 출연진에 등재되며 일명 '유재석 라인'에 입성했다.3일 '놀면 뭐하니?' 측은 각 포털 사이트에 등록된 프로그램 고정 출연진 명단을 수정했다. 허경환의 합류를 알리기에 앞서 '놀면 뭐하니?' 측은 공식 유튜브 채널 아트워크에 네 개의 상징 캐릭터를 추가하며 허경환의 합류를 예고했다. 산양(유재석), 햄스터(하하), 여우(주우재)에 이어 카피바라 캐릭터가 추가돼 팬들의 눈길을 끌었다.앞서 허경환은 기존 멤버와 꾸준히 호흡을 맞추며 고정 멤버 합류설에 휩싸인 바 있다. 그는 "바쁜 일정 속에서도 '놀면 뭐하니?' 녹화일인 목요일은 비워두고 있다"고 밝혀 고정 자리에 대한 의지를 표하기도 했다. 그의 합류 소식이 전해지자 온라인 상에서는 환영과 응원의 댓글이 이어지고 있다.한편, '놀면 뭐하니?'는 지난해 고정 출연자였던 배우 이이경이 사생활 논란으로 하차한 뒤 3인 체제로 운영돼 왔다. 기존 멤버 유재석, 하하, 주우재와 함께 허경환이 공식 멤버로 투입되면서, 향후 그가 프로그램 내에서 어떤 역할을 맡게 될지 주목된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr