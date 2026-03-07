사진=tvN

정수정이 '대한민국에서 건물주 되는 법'에서 온갖 풍파를 겪는 캐릭터를 연기하며, 새로운 변신을 선보인다.3월 14일 첫 방송 되는 tvN 새 토·일 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'(이하 '건물주')은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린다. 하정우, 임수정, 김준한, 정수정, 심은경의 연기 시너지를 예고하며 기대를 높이고 있다.정수정은 '건물주'에서 부동산 큰손 엄마의 일을 돕고 있는 부잣집 외동딸 전이경 역을 맡았다. 전이경은 건물을 둘러싸고 예기치 못한 사건들이 연이어 벌어지면서 점차 거센 소용돌이 한가운데에 놓이게 되는 인물. 정수정이 '건물주'에 합류하게 된 배경과 그가 어떤 고민을 하며 캐릭터를 완성해갔는지 이야기를 들어봤다.정수정은 "하정우, 임수정 배우 선배님들이 선택한 작품이라는 점에서 궁금증이 생겼다. 대본을 읽어보니 눈을 뗄 수 없을 만큼 재미있었고, 이야기에 단숨에 빠져들었다"라고 말했다. 이어 "전이경이라는 캐릭터가 새로운 도전이라고 생각되어 선택하게 됐다"라고 출연 결심 이유를 밝혔다.정수정의 마음을 이끈 전이경 캐릭터의 매력은 무엇일까. 그는 "작품 안에서 제일 인간적이고 순수하다는 느낌이 들었다. 소녀 같은 모습이 있다는 것이 매력적이라고 생각됐다"라고 설명했다.온실 속 화초로 살아온 전이경은 '건물주'에서 가장 극적인 변화를 맞이한다. 정수정은 "이경이가 정말 많은 풍파를 겪는다. 드라마를 보면 아시게 될 것"이라고 귀띔해 호기심을 자극했다. 이어 "한 작품에서 이렇게까지 다이내믹하게 많은 일을 겪는 캐릭터를 연기하는 건 처음이라, 이 복잡한 감정을 어떻게 잘 표현할지 고민했다"라고 말했다.마지막으로 정수정은 "이경에게 어떤 일이 벌어지게 될지 궁금해하며 지켜봐 달라"라면서, "매회 예상치 못한 스토리가 이어져 지루할 틈 없이 보실 수 있을 것"이라고 기대를 당부했다.'대한민국에서 건물주 되는 법'은 3월 14일 토요일 밤 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr