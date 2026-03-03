스윙스, 결국 '무정자증'에 입 열었다…"XX 없는 XX라고 놀림 받아" ('아근진')

사진=텐아시아DB

래퍼 스윙스가 무정자증 루머에 대해 해명한다.3일 SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’(이하 ‘아근진’) 측은 '스윙스, 캐릭터 겹치는 이수지와 댄스 배틀'이라는 제목의 예고 영상을 게재했다.이날 공개된 영상에서 스윙스가 '래퍼 1짱'으로 등장하자, 카이는 "이수지 누나랑 캐릭터가 제대로 겹친다"고 말했다. 이에 이수지는 “내 악플은 스윙스 닮았다는 것”이라고 기분 나빠했다. 스윙스는 “너 차단”이라고 손가락질하며 분노했다.이수지와 스윙스의 댄스 배틀이 이어진 뒤, 탁재훈은 "깜짝 놀랐네, 이거 보고"라며 스윙스의 무정자증 소문을 언급했다. 이수지는 "뒤에 카메라 감독님이 '하' 비웃었어"라고 폭로했다.스윙스는 해당 루머로 인해 “'스윙스는 XX없는 XX다'라고 놀림을 엄청나게 받고 있다”며 억울함을 토로했다. 카이는 "공중파에서 이런 이야기를 해도 되냐"고 당황했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr