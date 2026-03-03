"살점 떨어져 나가" 오은영, 아동 학대에 폭발했다…몰랐다는 母에 참담 "너무 아파" ('가족지옥')[종합]

사진제공=MBC

‘공방 가족’이 오랜 갈등을 끝내고 평범한 일상을 되찾았다.지난 2일 방송된 MBC ‘오은영 리포트-가족 지옥’(이하 ‘가족 지옥’)에서는 ‘공방 가족’ 그 두 번째 이야기가 그려졌다. ‘공방 가족’은 가족에게 이해받지 못한 서러움을 공격성으로 드러내는 작은딸과 그런 딸을 모든 갈등의 원인으로 몰아세우며 대치하는 가족들의 모습으로 충격을 안겼다. 이날 방송에서는 작은딸이 가족을 원망하게 된 진짜 이유와 이들에게 숨겨져 있던 비밀들이 밝혀졌다.바쁜 친부모를 대신해 작은딸을 생후 30일부터 다섯 살까지 봐준 양부모가 공개돼 눈길을 끌었다. ‘공방 가족’ 부모는 아침에 양부모에게 작은딸을 맡기고 퇴근 후 데리고 왔다고. 작은딸은 대리 가정의 생활이 끝난 뒤에도 양부모와 교류하며 “이분들이 내 친부모였으면 좋겠다”라고 진한 유대감을 드러냈다. 이에 양부모는 자신들과 정을 떼지 못한 채, 친부모와 자꾸만 멀어지는 작은딸을 걱정하는 모습을 보였다.작은딸은 과거 혼인 빙자 사기를 당하고도 가족에게 제대로 된 위로를 받지 못했다고 호소했다. 당시 아빠에게 그동안의 힘들었던 마음을 털어놓았으나, 더는 듣고 싶어 하지 않는 아빠의 태도에 실망감을 느끼고 저수지에 몸을 던지고 말았다고. 작은딸은 그 뒤로도 가족들이 아무렇지도 않게 각자의 일상을 보냈다며 깊은 서운함을 토로했다. 반면 부모님이 언니에게는 너무나 관대해 이에 대한 반감으로 언니에게 더욱 심한 폭력성을 드러내게 된다고 밝혔다.작은딸은 어린 시절부터 아빠에게 맞았던 충격적인 일화를 털어놨다. 길거리에서 사람들이 보는 앞에서 모멸감을 느끼도록 맞는가 하면, 살점이 떨어져 나갈 정도로 맞았다는 고백에 MC들은 입을 다물지 못했다. 더욱 충격적인 것은 이에 대한 엄마의 반응이었다. 엄마는 “작은딸이 남편에게 딱 한 번만 맞은 줄 알았다. 이렇게 맞고 자랐다는 것은 전혀 몰랐다”라며 충격에 차마 말을 잊지 못했다.오은영 박사는 ‘공방 가족’ 아빠에게 “이건 체벌이 아닌 명백한 폭력, 아동 학대다. 작은딸은 아버지와 대립하는 걸 여전히 두려워한다. 어렸을 적 엄청난 트라우마, PTSD(외상 후 스트레스 장애)가 있을 것”이라며 “아버지가 힘들었을 때 집안의 약자인 작은딸을 폭행했던 것처럼, 작은딸은 가장 다루기 쉬운 언니를 공격하는 거다. 언니가 싫은 게 아니라 아버지가 싫은 것”이라고 ‘공방 가족’ 갈등의 핵심을 찔렀다.특히 ‘공방 가족’ 아빠는 상대방의 말을 끝까지 듣지 않는 습관과 대화의 맥락과 맞지 않는 말을 하는 모습으로 눈길을 끌었다. 둘째딸이 성폭행 미수 사건에 대해 털어놓는 가운데 엉뚱한 말을 하는가 하면, 갑자기 고기를 굽는 행동을 보인 것. 이에 대해서도 오은영 박사는 “가족이지만 고통에 대한 깊이와 결이 안 맞는 거다. 부모로부터 기본적인 사랑과 보호를 못 받으면 자식은 제대로 살 수가 없다”라고 힘줘 말했다.오은영 박사는 둘째 딸의 분노 이면에 억울함과 슬픔이 보인다고 위로했다. 그러면서 사실은 가족 안으로 들어가고 싶어하는 마음이 읽힌다고 분석해 눈길을 끌었다. 실제로 둘째딸은 양부모와의 대화에서 “가족이라는 울타리 안으로, 엄마 아빠 품으로 들어가고 싶은데 그게 안 되니까 서럽고 괴롭다”라고 진짜 속마음을 털어놓았다. 뒤늦게 작은딸의 진심을 들은 엄마와 아빠는 끝내 눈물을 쏟아냈다.오은영 박사는 아빠에게 작은딸에게 아동 학대와 상처에 귀 기울여 주지 않은 것에 대해 진심으로 사과할 것, 말을 끊는 습관을 멈출 것을 간곡히 당부했다. 작은딸에게는 “어린 시절에 계속 서 있으면 너무 춥고 아프다. 저를 믿으시고 계단 하나 올라가 봅시다”라는 진심이 담긴 위로로 안방에 뭉클함을 선사했다. 오은영 박사의 힐링 리포트와 함께 180도 달라진 ‘공방 가족’의 근황이 공개됐다.작은딸과 아빠는 손을 잡고 걸을 정도로 한 뼘 더 가까워진 모습이었다. 서로를 향한 오랜 원망과 서러움을 딛고, 가족애를 되찾은 ‘공방 가족’의 모습이 감동을 안겼다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr