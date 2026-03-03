사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

'틈만 나면,'에서 유재석이 게임 도중 추성훈을 도발해 웃음을 자아낸다.3일 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 격투기 선수 출신 방송인 추성훈, 김동현이 은평구 일대에 웃음 바이러스를 전파한다.이날 추성훈은 유리 체력을 고백한다. 추성훈은 많은 운동인들의 워너비로 불리는 자타공인 피지컬 최강자. 하지만 이날 추성훈은 시작부터 추위에 온몸을 떨더니, 김동현의 의욕 넘치는 연습 한 시간 선언에 "연습 많이 하면 지쳐"라며 소심한 앙탈을 부린다. 심지어 추성훈은 밥을 먹자마자 혈당 스파이크 증상을 호소, "요즘 40시간 단식 디톡스 중이라 그렇다"라며 막간 낮잠 타임까지 요청해 원성을 자아낸다. 이에 김동현이 "형이 사실 패션 근육이다"라고 폭로하자, 유재석은 "성훈이 완전 약골이야!"라고 도발해 폭소를 유발한다.이때 약골 추성훈을 더욱 작아지게 한 것은 바로 '틈만 나면,' 게임. 추성훈은 하얀 바지와 함께 압도적 비주얼로 출격하지만, 막상 승부 앞에서는 잔뜩 겁먹은 모습으로 웃음을 자극한다. 추성훈은 오직 한자리에서만 게임을 고수하는가 하면, 순서를 바꾸자마자 곧바로 페이스를 잃어버리는 소심 모멘트로 동생들의 아우성을 산다. 급기야 김동현은 "성훈이 형이 심장 되게 작으신 분"이라며 쐐기를 박아 추성훈을 발끈하게 했다는 후문.'틈만 나면,'은 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr