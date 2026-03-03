사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 영상 캡처

'조선의 사랑꾼' 김용건이 차정원과 연애 중인 아들 하정우의 결혼 의사에 대해 언급했다.지난 2일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에는 김용건이 출연했다.황보라는 시아버지 김용건에게 잠시 아들 우인이를 맡기고 외출했다. 손주 우인이와 잘 놀아주는 김용건에게 제작진은 "하정우 씨와 우인이와 자주 보냐"고 물었다. 김용건은 "자주? 나와 비슷하다"며 "나도 모르는 사이가 보겠지"라면서 웃었다.1년 전 황보라는 할아버지 김용건, 큰아빠 하정우가 우인이를 봤냐는 물음에 "자주 본다. 일주일에 한 번씩 본다"고 답했다. 당시 황보라는 "아기한테는 애교를 부려야 하지 않나. 하정우는 이런 거에 두려움이 있다 보다"라면서 아기를 대하는 게 어색한 하정우 일화를 전한 바 있다.제작진은 김용건에게 "하정우도 아기를 좋아하냐"고 물었다. 김용건은 "좋아한다. 그러니까 이제 결혼 이야기도 슬슬 나오고 그랬던 모양이다. 우인이 낳았을 때 보고"라고 밝혔다. 영상을 보던 황보라는 " 이 이야기를 지금 여기서 했냐. 아버님이 '조선의 사랑꾼'에서 얘기하셨네"라며 다소 놀랐다.하정우는 차정원과 열애 중이라는 사실을 최근 인정했다. MC 김국진은 황보라에게 "정원 씨 만나봤냐"고 질문했다. 황보라는 예비 형님인 차정원과 "저희 자주 본다. (하정우와 차정원이) 오래 만나서"라고 답했다. 두 사람이 어떻게 만났냐는 물음에는 "우연한 자리에서 만난 것 같다. 사적인 자리에서 만났다더라"며 "아무래도 남자가 더 좋아해야 만남이 이뤄지지 않았겠나"라고 이야기했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr