'조선의 사랑꾼' 김용건이 차정원과 연애 중인 아들 하정우의 결혼 의사에 대해 언급했다.
지난 2일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에는 김용건이 출연했다.
황보라는 시아버지 김용건에게 잠시 아들 우인이를 맡기고 외출했다. 손주 우인이와 잘 놀아주는 김용건에게 제작진은 "하정우 씨와 우인이와 자주 보냐"고 물었다. 김용건은 "자주? 나와 비슷하다"며 "나도 모르는 사이가 보겠지"라면서 웃었다. 1년 전 황보라는 할아버지 김용건, 큰아빠 하정우가 우인이를 봤냐는 물음에 "자주 본다. 일주일에 한 번씩 본다"고 답했다. 당시 황보라는 "아기한테는 애교를 부려야 하지 않나. 하정우는 이런 거에 두려움이 있다 보다"라면서 아기를 대하는 게 어색한 하정우 일화를 전한 바 있다.
제작진은 김용건에게 "하정우도 아기를 좋아하냐"고 물었다. 김용건은 "좋아한다. 그러니까 이제 결혼 이야기도 슬슬 나오고 그랬던 모양이다. 우인이 낳았을 때 보고"라고 밝혔다. 영상을 보던 황보라는 " 이 이야기를 지금 여기서 했냐. 아버님이 '조선의 사랑꾼'에서 얘기하셨네"라며 다소 놀랐다.
하정우는 차정원과 열애 중이라는 사실을 최근 인정했다. MC 김국진은 황보라에게 "정원 씨 만나봤냐"고 질문했다. 황보라는 예비 형님인 차정원과 "저희 자주 본다. (하정우와 차정원이) 오래 만나서"라고 답했다. 두 사람이 어떻게 만났냐는 물음에는 "우연한 자리에서 만난 것 같다. 사적인 자리에서 만났다더라"며 "아무래도 남자가 더 좋아해야 만남이 이뤄지지 않았겠나"라고 이야기했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
