사진=JTBC

3년 전 학교폭력 의혹에 휘말렸던 아이오아이 멤버이자 배우 김소혜가 미혼남녀의 효율적 만남에서 열정 가득한 인턴으로 등장해 눈길을 끌었다.지난달 28일 첫 방송 된 '미혼남녀의 효율적 만남'은 한지민과 박성훈이 주연을 맡은 JTBC 토·일 드라마다. 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 서로 다른 매력을 지닌 두 남자를 만나 끌리고 흔들리며, 끝내 진정한 사랑의 의미를 찾아가는 과정을 그린다. 극 중 김소혜는 더 힐스 호텔 구매팀 인턴 심새벽 역으로 분해 풋풋한 매력을 선보였다.1회에서는 이의영(한지민 분), 정현민(정혜성 분)을 따라 장거리 출장에 동행하는 새벽의 모습이 그려졌다. 그는 출발 전부터 궁금한 점을 물어보며 꼼꼼히 필기하는 열정을 보였다. 첫 출장에 들뜬 기분을 드러낸 새벽은 현민의 시큰둥한 반응에 잠시 기가 죽었지만, 의영의 격려에 금세 밝은 미소를 되찾으며 즐거워하기도. 이러한 새벽의 풋풋하고 사랑스러운 면모는 보는 이들의 흐뭇한 미소를 끌어냈다.실사를 마친 새벽은 숙소로 돌아와 선배들의 식사를 살뜰히 챙기며 막내의 역할을 톡톡히 해냈다. 그러던 와중에 새벽은 술자리에서 법무팀 사내 변호사 강도현(신재하 분)에게 공개 고백을 받게 되었다. 모두가 의영에게 향해 있다고 여겼던 도현의 마음이 알고 보니 새벽에게 향해 있는 상황. 새벽은 놀란 나머지 당황스러운 표정과 갈피를 잡지 못한 눈빛으로 그 자리에서 굳어버렸고, 해당 장면은 안방극장의 몰입도를 더욱 높였다.이처럼 '미혼남녀의 효율적 만남' 첫 회부터 눈에 띄는 열연을 보여준 김소혜가 갑작스러운 공개 고백으로 인해 변화할 신재하와의 관계성부터 회사 선배 한지민&정혜성과의 케미까지, 계속해서 어떤 활약을 이어 나갈지 기대감을 더하고 있다.김소혜가 출연 중인 '미혼남녀의 효율적 만남'은 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 JTBC에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr