사진=MBC

'나 혼자 산다'에서 전현무가 안재현과 구성환에게 '무쫀쿠(전현무+두바이 쫀득 쿠키)'를 선보이며 큰 웃음을 안겼다. 이어 이들의 정성이 담긴 요리로 '무무 네 끼'를 채워 훈훈한 분위기를 자아냈다. 앞서 전현무는 그가 손을 대기만 하면 유행이 빠르게 사그라드는 현상 때문에 '유행 절단기'라는 별명이 붙었다.지난달 27일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 전현무의 '무지개 그랜드 바자회' 애프터 서비스 2탄이 공개됐다. 지난주에 이어 전현무의 '무지개 그랜드 바자회' 애프터 서비스가 이어졌다. 그는 안재현의 집을 찾아 대형 오븐을, 구성환에게는 '대상 공기'를 배송했다. 또한 임우일, 박천휴 작가의 입맛을 사로잡은 전현무의 '무쫀쿠' 선물도 계속됐다.안재현과 구성환의 반응이 어떨지 모두의 이목이 쏠린 가운데, 안재현은 전현무가 유명한 곳에서 사 왔다며 한 거짓말에 제대로 속아 잔뜩 기대한 모습을 보였다. 이어 '무쫀쿠'의 실체를 본 안재현은 '놀람–실망–허탈'로 이어지는 고장 난 리액션으로 큰 웃음을 유발했다. 구성환 또한 충격적인 '무쫀쿠' 비주얼에 당황하며 말을 이어가지 못했다.전현무의 발로 뛰는 애프터 서비스에 고객들의 보답도 이어졌다. 안재현은 자신에게 작아진 명품 패딩을 선물했고, 직접 만든 카레와 파김치로 전현무를 대접했다. 구성환은 "맛을 보여주고 싶었다"며 후추가 듬뿍 들어간 뇨키와 티라미수를 내놓았다.전현무는 임우일의 집에서 라면을, 박천휴 작가의 집에서 초밥을, 안재현의 집에서는 카레를 먹어 배가 부른 상태였지만, 엄마 같은 구성환의 정성에 감동하며 '무무 네 끼'를 꽉 채웠다. 그는 모두가 식사를 준비해준 모습에 "한국의 정을 느꼈다"라며 "고단한 하루를 보냈지만, 기분은 되게 좋았다"라고 소감을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr