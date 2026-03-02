사진=SNS

소녀시대 멤버 겸 배우 티파니(티파니영)가 배우 변요한과 혼인신고를 마친 뒤 '럽스타그램'을 시작했다.티파니와 변요한은 지난달 27일 혼인신고를 통해 법적 부부가 됐다. 변요한의 소속사 팀호프는 해당 소식을 전하며, 결혼식은 예배 형식의 소규모로 진행하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다. 두 사람은 2024년 공개된 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'에서 연인으로 호흡을 맞춘 인연으로 알려졌다. 이후 실제 연인 관계로 발전했고, 열애를 공개적으로 인정한 지 약 2개월 만에 부부의 연을 맺으며 '스타 부부' 대열에 합류했다.이와 함께 두 사람의 SNS 팔로우 목록에도 변화가 감지됐다. 1557만 명의 팔로워를 보유한 티파니는 데뷔 이래 계속해서 소녀시대 멤버들만 팔로우해왔다. 그러나 혼인신고 이후 변요한의 공식 계정을 팔로우 목록에 추가하며 '가족'이 한 명 더 늘었음을 나타냈다. 변요한 역시 자신의 팔로우 목록 17명 가운데 티파니를 포함시킨 상태다.티파니는 ENA 새 예능프로그램 '엑스 더 리그' 출연을 앞두고 있다. 변요한은 지난 20일 공개된 넷플릭스 영화 '파반느'에 출연했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr