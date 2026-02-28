사진=텐아시아DB

사진=MBN·채널S·SK브로드밴드

사진=MBN·채널S·SK브로드밴드

전현무-곽튜브-이규형이 춘천의 숨은 메뉴를 쓸어 담으며 안방극장의 식욕과 웃음을 동시에 자극했다.27일(금) 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 20회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 배우 이규형이 춘천에서 '포춘(포천+춘천)' 먹트립의 대미를 장식한 현장이 펼쳐졌다. 이들은 하정우가 '강추'한 순댓국집을 시작으로, 춘천을 '짜박이 도시'로 만든 두부 짜박이 원조집, 한 마리당 1kg만 나온다는 한우 제비추리 맛집까지 섭렵해 시청자들에게 웃음과 힐링을 선사했다.이날 춘천의 효자문 앞에서 전현무는 "효자 배틀을 해보자"는 곽튜브의 도발에, "난 사실 '불효의 아이콘'인데 요즘엔 어머니와 통화를 자주 한다"고 선공했다. 그러자 곽튜브는 "전 부모님을 할아버지, 할머니로 만들어 드렸다"고 방어를 치며 웃음을 자아냈다. 전현무는 "내가 졌다. 대패!"라며 깔끔하게 패배를 인정했고, 뒤이어 "춘천 첫 맛집은 '하정우계획'!"이라고 먹트립의 시작을 알렸다.잠시 후, 춘천의 한 순대국집에 도착한 이들은 식당 벽이 임영웅 사진으로 가득 차 있자 의아해했다. 전현무는 식당 사장님에게 "임영웅 씨가 이렇게 좋으시냐?"라고 물었는데, 사장님은 "아이들을 하늘나라로 보내고 힘들었다. 그러다가 임영웅을 알게 돼 그 덕에 살았다"고 답해 먹먹함을 안겼다. 전현무는 즉석에서 임영웅에게 영상편지를 띄우며 "영웅 씨가 꼭 한번 방문해주시면 좋겠다"고 대신 부탁했다. 사장님은 정성이 가득한 '엄마표' 밑반찬과 모둠 순대, 뽀얗고 깊은 국물이 일품인 순대국을 차려줬고, 전현무-곽튜브는 땀까지 뻘뻘 흘리며 순대국을 '완뚝'했다. 이어 "하정우 씨가 여기까지 와서 먹는 이유를 알겠다. 인정!"이라며 감탄했다.배를 뜨끈하게 데운 뒤, 전현무는 이번 '먹친구'에 대해 "(맡았던) 작품의 80%가 악역이다. 교도소가 떠오르는 배우"라고 소개했다. 드라마 '슬기로운 감빵생활', '보이스', '비밀의 숲'이 힌트로 제시되자, 곽튜브는 "알 것 같은데, 성함이 안 떠오른다"며 머쓱 해했다. 얼마 후 곽튜브와 마주한 '먹친구' 이규형은 자신의 이름을 모르는 곽튜브에게 "그래서 제가 누군데요?"라고 장난스레 압박했다. 전현무는 그런 이규형에게 "곽튜브 알아요?"라고 되물었고, 이규형은 "구독까지는 아닌데…"라고 소심하게 복수해 현장을 초토화했다.세 사람은 춘천 시민들의 소울푸드 '두부 짜박이' 원조집으로 직행했다. 들기름 향 가득한 두부 짜박이와 깊고 담백한 청국장이 상에 오르자, 현장은 순식간에 '싹쓸이 모드'로 전환됐다. 숟가락이 바빠질수록 입담도 함께 달아올랐다. 이규형은 데뷔사를 묻는 질문에 "22세에 뮤지컬로 데뷔했고, 23세에 영화 오디션에 합격했다. 설경구, 박해일 선배님과 함께 출연했지만 영화가 잘되지 않아 대학로로 돌아가 밑바닥부터 다시 시작했다"고 담담하게 말했다. 그러면서 그는 "삼각지역 근처에 탕수육이 기가 막힌 집이 있다"며 뜻밖의 맛집 정보까지 알려줘 전현무-곽튜브를 흐뭇하게 만들었다.화기애애한 분위기 속, 전현무는 "다음 맛집은 한우 마니아들이 찾아 먹는 부위를 파는 곳"이라며 특수부의 '제비추리' 식당으로 두 사람을 데려갔다. 이곳에서 전현무는 쉽게 내주지 않던 '집게권'을 이규형에게 넘겨줘 놀라움을 안겼다. 이규형은 능숙한 손놀림으로 고기를 뒤집으며 남다른 내공을 보였고, 전현무는 "잘하는데?"라며 '엄지척'을 했다.드디어 첫 점을 맛본 전현무는 "최근 먹어 본 소고기 중 제일 맛있다"며 박수를 쳤다. 이규형은 "제비추리가 이렇게 맛있는데, 사실 주메뉴는 곱창"이라며 귀띔했고, 전현무-곽튜브는 곧바로 추가 주문했다. 이규형은 연신 싱글벙글하며 곱창까지 야무지게 즐겼고, 마지막으로 뮤지컬 한 소절을 직접 불러줘 모두의 마음을 훈훈하게 적셨다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr