박지훈, '29살 많은' 유해진 식사 제안 거절했다…"가식적이지 않아"('유퀴즈')
박지훈, '29살 많은' 유해진 식사 제안 거절했다…"가식적이지 않아"('유퀴즈')
박지훈, '29살 많은' 유해진 식사 제안 거절했다…"가식적이지 않아"('유퀴즈')
박지훈, '29살 많은' 유해진 식사 제안 거절했다…"가식적이지 않아"('유퀴즈')
박지훈, '29살 많은' 유해진 식사 제안 거절했다…"가식적이지 않아"('유퀴즈')
사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 관련 영상 캡처
사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 관련 영상 캡처
박지훈이 선배 유해진에게 예쁨 받은 비결이 가식적이지 않았기 때문이라고 밝혔다.

25일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 영화 '왕과 사는 남자'의 주역 박지훈이 출연했다.

MC 유재석은 "(유)해진 씨가 지훈 씨를 굉장히 예뻐했다고 하더라"고 물었다. 유해진은 박지훈보다 29살 많은 선배. 박지훈은 "가식적이지 않은 사람이라 좋아했던 것 같다"고 말했다. 그러면서 "'끝나고 밥 먹고 가'라고 하셔도 '오늘은 좀' 이런 식으로 했다"라는 자신만의 거절 방식을 밝혀 웃음을 안겼다.

대기실을 찍은 영상에서 유해진은 "요즘에는 그런 걸 강요하지는 않잖나"라면서도 "속으로는"이라면서 불만을 토로해 웃음을 자아냈다.

'왕과 사는 남자'는 계유정난 후 폐위 당해 영월로 유배온 단종과 유배지 마을 촌장의 이야기. 조선 6대 왕 단종의 숨겨진 이야기를 다룬다. 배우 유해진, 박지훈 등이 주연을 맡았다. 박지훈은 비운의 왕 단종 역을 맡아 호평을 받고 있다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지