가수 Hanbyeol (한별), 박수진, 이룸 (eroom)이 2월 두 번째 KiTake(키테이크) 주인공으로 낙점됐다.지난 23일 키트베러(KiTbetter) 측은 2월 두 번째 테마 키트앨범 키테이크(KiTake)를 발표했다.키테이크는 테마에 맞는 키트앨범들이 키트베러(KiTbetter) 공식 X계정에 업로드되는 콘텐츠다. 키테이크는 스마트 기기용 실물 음반인 키트앨범 제작·출시 서비스인 키트베러에서 선정한다. 키트베러가 제공하는 아티스트의 비용 부담 없는 쉽고 빠른 앨범 제작 서비스를 이용해 출시된 국내외 키트앨범 중 선정되며, 아티스트를 집중 조명하고 나아가 연계된 다양한 콘텐츠를 통해 리스너에게 소개하고 그들의 활동을 서포트 함으로써 의미를 지닌다.2월의 두 번째 테마는 '감정이 먼저 빠져나간 자리'다. 뜨거웠던 감정들이 지나간 후 남겨진 아쉬움, 후련함 혹은 텅 빈 마음의 공간 등 다른 마음들을 각자만의 온도로 채운 트랙들이 선정됐다.첫 번째로 선정된 키트앨범은 Hanbyeol(한별)의 'Double Like'다. 한별은 키치한 비주얼과 개성 있는 음색으로 자신만의 팝 스타일을 구축해 나가고 있는 아티스트다. 타이틀곡 'Double Like'는 빈티지한 질감의 기타 리프와 경쾌한 드럼 비트가 주도하는 팝 록 장르의 곡이다. 이별의 상황을 무겁게 다루기보다는 리듬감 있는 멜로디 위에 얹어진 직설적인 가사로 풀어내며 관계의 끝을 명확히 한다. 곡 전반에 흐르는 레트로한 무드와 한별의 탄탄한 보컬은 감정이 정리된 후의 산뜻함을 청각적으로 구현해 낸다.두 번째로 선정된 키트앨범은 박수진의 'Come Away With Me'다. 박수진은 2015년 Mnet '슈퍼스타 K7'에 출연해 대중에게 이름을 알린 실력파 보컬리스트다. 2017년 데뷔 싱글로 발매됐던 수록곡 'Blue Wave'는 첫 정규 앨범에 수록되며 박수진의 음악적 서사를 잇는 중요한 트랙으로 자리 잡았다. 이후 '보이스3', '신입사관 구해령' 등 다수의 OST와 싱글을 통해 재즈 베이스의 편안한 음악을 선보여온 그는 이 곡에서 세련된 시티팝 사운드를 통해 이별 후 밀려오는 푸른 공허함을 감각적으로 표현했다.마지막으로 선정된 키트앨범은 이룸(eroom)의 'The Love of All Beings'다. 이룸은 따뜻하고 진정성 있는 목소리로 공감을 끌어내는 싱어송라이터다. 수록곡 'Find you'는 래퍼 INO(이노)가 피처링으로 참여해 보컬과 랩의 조화로운 시너지를 보여줬다. 잔잔하게 시작해 점차 고조되는 악기 구성은 떠나간 인연을 향한 짙은 그리움을 극대화한다. 이룸의 호소력 짙은 보컬이 비워진 자리를 파고들고, 이어지는 INO의 랩이 감정선을 섬세하게 연결하며 잊히지 않는 기억에 대한 여운을 남긴다.이번 KiTake(키테이크)의 상세한 내용은 KiTbetter(키트베러)의 공식 X 및 인스타그램에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr