사진=텐아시아DB

사진='짠한형' 캡처

사진='짠한형' 캡처

방송인 신동엽이 '짠한형'에서 전 연인 이소라를 언급했다.지난 23일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '공평하게 원샷 → 만취 (feat. 윷놀이 대참사) 이재룡 윤다훈 성지루 안재욱 [짠한형 EP.133] 짠한형 신동엽 정호철'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 배우 이재룡, 윤다훈, 성지루, 안재욱은 신동엽과 함께 다양한 이야기를 나눴다.다 함께 술자리를 이어가던 중 신동엽은 "내가 그때 이소라 유튜브에 나갔을 때 일이다"라며 전 연인 이소라에 대한 이야기를 꺼냈다. 앞서 신동엽은 이소라의 유튜브에 출연해 화제를 모은 바 있다.신동엽은 "(이소라가) 안재욱 결혼식에 내가 올까 봐 결혼식장에 못 갔다고 하더라. 혹시나 나랑 마주칠까 봐"라고 말했다. 이에 안재욱이 "그것도 참 네가 네 입으로 얘기하기가 쉬운 얘기가 아닌데"라고 반응하자 신동엽은 "아니 왜!"라고 소리쳐 웃음을 자아냈다.안재욱도 관련된 일화를 털어놨다. 안재욱은 "어느 날 이소라를 만났는데 내 결혼식에 못 온 걸 미안하다고 하더라. '바쁘면 그럴 수도 있지' 했는데 '신동엽 올까 봐... 마주치면 괜히 또 사람들이 결혼식에 집중해야 하는데 둘이 같이 있는 모습 보고 쑥덕대고 할까 봐 못 갔어'라고 하더라"라고 회상했다. 이에 이재룡은 "확실히 이런 거 보면 동엽이보다 소라가 생각이 깊은 게 티가 난다"고 말해 모두에게 웃음을 안겼다.이날 영상에서는 안재욱이 뇌 수술 후 겪은 일화를 공개하기도 했다. 안재욱은 "10년 전에 뇌 수술을 해서 15개월을 술, 담배를 전혀 못 했다"며 말문을 열었다. 그는 "(수술한 지) 1년 정도 됐을 때 가까웠던 친구들이 걱정되니까 만나자고 해서 만났다. 술을 안 먹고 술 먹는 사람들의 자리에 앉아 있다 보니까 무서운 걸 느꼈다"고 회상했다.이어 안재욱은 "계속 (술을) 먹으면서 얘기를 했다. 3시간 반 정도 됐는데 친구가 맨 처음에 왔을 때 하는 얘기를 하는 거다. 너무 놀라서 '술 취해서 했던 얘기 또 하네? 얘기해 줘야지' 했다. 그런데 더 무서운 건 앞에 있던 애들이 처음 듣는 얘기처럼 대답을 똑같이 하더라. 너무 무서웠다"고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 한편 안재욱은 지난 2013년 급성 뇌출혈로 수술을 받았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr