사진=김지호 SNS 캡처

배우 김지호가 공공 도서관에서 빌린 책에 밑줄을 긋는 행동으로 지적을 받고 사과했다.김지호는 23일 자신의 SNS에 "저의 조심성 없는 행동으로 불편하셨을 분들에게 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "공공 도서관에서 빌려온 책 마지막 부분을 기억하고 싶어서 제 책에 밑줄 긋던 습관이 나와 버렸다. 말도 안 된다"라고 사과문을 게재했다.이어 "누군가 지적했을 때 '앗, 잘못했다' 했다. 이 책에 대해선 도서관에 새 책을 사서 제공하든 비용을 드리든, 죄송함을 말씀드리고 교체하겠다"고 밝혔다. 또한 "때로 이렇게 부주의하게 행동하게 된다. 따끔하게 알아듣고 앞으로는 행동을 조심하겠다"고 전했다.앞서 김지호는 SNS에 "반납을 미루고 드디어 읽어냈다"며 김훈 작가의 소설집 '저만치 혼자서' 완독 인증글을 올렸다. 게시물에는 '글이 자꾸 나를 끌어당겼다', '아프고 힘들고 쓸쓸하다' 등 짧은 감상평도 덧붙였다. 하지만 공공 도서관 라벨이 붙은 책에 김지호가 밑줄을 그은 모습이 문제가 됐다.이를 본 네티즌들은 "도서관 책에 줄 긋는단 생각을 어떻게 하나", "연필도 아니고 볼펜이다", "변상해야 한다" 등 비판했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr