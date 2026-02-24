랄랄, 낮은 코에서 오똑한 코로…성형 전후 공개

크리에이터 랄랄이 성형수술 전후사진을 공개했다.23일 랄랄은 자신의 계정을 통해 코 성형 전후를 게재했다. 공개된 사진 속 랄랄은 성형 후 코가 한껏 높아진 모습. 실밥 풀으러 병원에 방문했다가 찍어놓은 것으로 보여진다.랄랄은 코 수술과 더불어 눈밑 지방 재배치도 했다고 고백했다.한편 랄랄은 2024년 11세 연상 비연예인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 현재 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ MC로 활약하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr