사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 한혜진이 해킹 피해를 떠올렸다.21일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 최근 유튜브 채널 해킹으로 채널 삭제까지 당했던 모델 한혜진이 피해 심경을 전했다.한혜진은 지난해 11월 10일, 구독자 86만 명의 유튜브 채널을 삭제당한 바 있다. 당시 업로드했던 모든 영상이 삭제된 후 코인 방송이 게재됐고, 플랫폼 가이드 위반으로 채널 삭제됐던 것.유튜브 해킹 사건에 대해 박세준 해커는 "유튜브 계정 해킹으로 불법 영상 공개, 영상 교체, 수익 빼가기를 할 수 있다"고 설명했다.한혜진은 "너무 즉각적인 피해였다. 내 정보가 털려서 사용될지 모르는 게 아니라, 하루아침에 채널이 삭제됐다. 정말 눈앞이 캄캄했다"고 털어놨다.아찔했던 당시를 떠올린 한혜진은 "내가 뭘 할 수 있는 게 없다. 되게 황망하고. 당한 후 피해를 복구하는 건 너무 큰 스트레스와 많은 시간과 노력이 드는 것"이라고 토로했다.허경환은 "이게 안 당하니까 '설마 내가 당할까?' 생각하고, 어느 순간 무뎌진다"며 안전 불감증을 우려했다. 박세준은 "개인 정보 털리면 2차, 3차 피해가 발생할 수 있는데, 우리는 쉽게 '어차피 공공재인데'라고 말한다"고 문제점을 지적했다.박세준은 "해킹은 컴퓨터, 스마트폰과 같이 칩이 들어간 전자기기는 모드 가능하다. TV, 홈캠, CCTV, 자동차 전부 해킹 가능하다"고 강조했다. 이어 피싱 사이트 모의 해킹 및 노트북 캠 즉각 해킹을 시연했다.즉각 해킹되는 화면에 한혜진은 "뭐야, 어떻게"라며 경악하는 모습을 보였다. 그는 "저는 노트북 캠을 잘 안 써서 포스트잇으로 막아놨다"고 이야기했다. 박세준은 "쓰지 않는 캠은 가려두는 것이 좋은 방법"이라며 칭찬했다.여러 해킹 수법 공개 중 한혜진은 "잠깐! 저 샤워할 때 핸드폰 세로로 세워두고 음악 듣는다. 씻으면서 동영상 보는 게 취미"라며 해킹에 의한 노출 피해를 우려했다. 박세준은 "웬만하면 안 그러는 게 좋다"고 조언했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr