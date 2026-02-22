/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진제공= ENA, TEO

배우 김태희와 결혼한 비가 출여하는 ENA 예능 '크레이지 투어'가 1회 예고 영상과 함께 관전 포인트를 공개했다.ENA '크레이지 투어'는 도파민과 스릴에 굶주린 4인방, 비(정지훈), 김무열, 빠니보틀, 이승훈(WINNER)이 전 세계 곳곳에 숨어있는 '크레이지'한 도전을 찾아 떠나는 지구상 가장 미친 여행 예능이다.무엇보다 비, 김무열, 빠니보틀, 이승훈이라는 예상 밖의 조합이 시선을 끈다. 고교 동창이자 오랜 절친인 비와 김무열의 티키타카, 데뷔 후 첫 고정 예능에 도전하는 김무열의 새로운 얼굴 '도파민의 인간화' 빠니보틀, 그리고 형들 사이에서도 눈치 보지 않고 거침없이 파고드는 MZ 막내 이승훈까지. 장난과 승부욕, 그리고 극한 상황 속에서 터져 나오는 진심이 뒤섞이며 여타 예능 프로그램에서 본 적 없는 '크레이지'한 케미를 완성한다.스케일 역시 남다르다. 하늘, 바다, 대지를 넘나드는 초고강도 크레이지 루트가 예고된 가운데, 그 시작을 알리는 1회 예고 영상이 베일을 벗었다. 첫 행선지는 바로 자연과 도시가 함께하는 곳, 호주 시드니. 도심 너머 펼쳐진 맑고 푸른 바다, 완벽한 휴양지 같은 풍경에 이승훈은 "크레이지한 게 없는데?"라며 의아함을 드러낸다.하지만 그 예상은 곧바로 뒤집힌다. "시드니 최고 식당에 오신 걸 환영합니다"라는 인사와 함께 내려진 첫 미션, "여러분들의 ***을 잡아 오세요"라는 룰이 공개되며 분위기가 순식간에 반전된 것. 낯선 장비를 손에 쥔 크레이지 4인방이 물속으로 몸을 던지고, 예상치 못한 그림자가 드리운다. "설마 오늘 상어 만나는 거 아니야?"라는 비의 한마디는 긴장감을 극대화한다.이어 시드니 대표 랜드마크 하버 브리지를 직접 걸어 오르는 '브리지 클라이밍'에 나선다. 무엇보다 이번 도전은 제작진이 던진 미션이 아니라, 멤버들 스스로 "해보고 싶다"고 뜻을 모은 액티비티라는 점에서 더욱 눈길을 끈다. 눈앞에 펼쳐진 오페라 하우스와 도시 전경은 장관이지만, 막상 다리 위에 오르자 상황은 달라진다. 빠니보틀은 "와 여기 진짜 낭떠러지다"라며 숨을 삼키고, 이승훈은 "도파민 힘으로 하루를 버티는데?"라며 각오를 다진다. 스스로 선택한 도전이기에 더 물러설 수 없는 순간. 바다에서의 극한 미션에 이어 고공 위 자발적 도전까지 더해지며, 하늘과 바다를 오가는 더블 챌린지는 '지구상 가장 크레이지한 여행'의 시작을 단번에 납득시킨다.그러나 '크레이지 투어'가 단순히 강도 높은 액티비티의 나열에 그치지 않는 이유는 극한의 순간마다 드러나는 네 사람의 진심과 찐 케미 때문이다. 도전 끝에 터져 나오는 환호, 두려움 속에서 확인되는 팀워크, 그리고 장난처럼 던지는 한마디 속에서 묻어나는 애정까지. 포기란 말이 절로 나오는 크레이지한 상황 속에서도, 두려움을 넘어 결국 함께 완주하는 모습은 단순한 예능적 재미를 넘어 하나의 리얼 도전 서사를 완성한다.이에 제작진은 "호주에서 펼쳐지는 1회 도전은 '크레이지 투어'의 출발점에 불과하다. 앞으로 공개될 루트는 강도와 스케일 면에서 한층 더 강력해질 예정"이라고 밝혔다. 이어 "하지만 이 프로그램의 진짜 매력은 극한의 순간 속에서 드러나는 네 사람의 관계성과 서사다. 회를 거듭할수록 더 깊어질 케미와 재미를 기대해달라"고 전했다.한편, ENA '크레이지 투어'는 오는 2월 28일 토요일 저녁 7시 50분, ENA에서 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr