김태호 PD가 올해 새롭게 선보인 MBC 예능 '마니또 클럽' 라운드 인터뷰에서 전한 말이다. 지난 20일 '마니또 클럽'을 연출한 김태호 PD의 인터뷰가 열렸다. '마니또 클럽'은 '하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임'을 콘셉트로 한 우당탕 언더커버 선물 전달 버라이어티 프로그램이다.'마니또 클럽'은 1~3기 기수제로 운영되며, 기수별로 출연진 구성이 달라진다. 1기에는 추성훈, 노홍철, 이수지, 덱스, 제니가 출연해 화제를 모았다. 이어 2기에는 박명수, 홍진경, 정해인, 고윤정, 김도훈이 출연을 확정 지었다.특히 대세 배우 고윤정의 캐스팅에는 관심이 집중됐다. 한창 인기를 끌고 있는 데다, 작품 외 예능에선 그간 모습을 자주 볼 수 없었기 때문이다. 이에 관해 김태호 PD는 "두 번째, 세 번째 기수는 조금 더 명확하게 시크릿 마니또의 대상을 분명히 해두고 가고 싶었다. 그래서 그 콘셉트에 맞는 분들을 역으로 섭외했다"고 설명했다.1기 방송분 공개 이후 일각에서는 기존 예능에서 봐온 추격전과 비슷하다는 반응도 나왔다. 김 PD는 이에 관해 "첫 번째 '마니또 클럽' 멤버들이 덱스, 제니, 추성훈, 이수지, 노홍철처럼 워낙 예능을 잘하시는 분들이라 첫날은 아예 콘셉트를 두지 않았다. 그냥 이들이 가는 대로 흘러가 보자, 대신 우리는 그 흐름을 철저히 따라가 보자는 방향이었다"고 말했다.이어 "그러다 보니 티저나 방송에서 추격전처럼 보이는 워딩이 나왔던 것 같다. 본부 쪽에서 상황이 조금 지지부진할 것 같아 '첫 번째로 선물을 주는 사람에게 베네핏이 있다'고 했더니, 갑자기 눈빛이 달라지면서 뛰기 시작하더라"고 당시 상황을 전했다.고윤정에 이어 2기 정해인의 출연 과정도 언급했다. 김 PD는 "정해인 님은 지난해 '굿데이' 때 좋은 인연이 됐다. 워낙 사람이 좋고 마음이 따뜻하다는 걸 알고 있었기 때문에 이번에도 함께하면 좋겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다. 그러면서 "이번 두 번째 기수는 다섯 명의 관계성이 아주 긴밀한 조합은 아닐 수 있다. 하지만 주제에는 잘 맞는다고 생각했다. 그래서 그 결을 중심에 두고 섭외를 진행했다"고 덧붙였다이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr