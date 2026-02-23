결국 상담 중단됐다…"카메라 있으니 쇼 떨어" 오은영, 폭언 내용에 '경악' ('가족지옥')

사진제공=MBC

'오은영 리포트-가족 지옥'에 '공방 가족'이 등장한다.오는 23일 오후 10시 40분 방송되는 MBC '오은영 리포트-가족 지옥'에서는 가족에게 거친 폭력성을 드러내는 둘째 딸과 그런 딸을 숨죽이며 눈치보는 가족, '공방 가족'의 사연이 그려진다. '가족 지옥' 특집은 가장 가까운 관계이기에 더 깊은 상처를 남기는 가족의 문제를 조명하는 기획으로, 총 다섯 가족이 시청자들과 만난다. 두 번째로 소개되는 '공방 가족'은 사소한 말에도 폭력적으로 변하는 딸과 그로 인해 벼랑 끝에 선 가족의 이야기를 전한다.엄마와 아빠, 큰딸은 하루 종일 둘째 딸의 눈치를 살피며 긴장 속에 지낸다. 둘째 딸의 방문을 여는 것조차 두려워하는 엄마는 "밥 먹어라"라는 일상적인 말 한마디도 조심스럽게 꺼낸다. 그러나 둘째 딸은 밥 먹으라는 엄마의 말에 "쇼하고 있네", "언제부터 챙겼다고 물어봐?!"라며 갑작스럽게 분노한다. 뿐만 아니라, 등산을 가자는 엄마의 제안에도 "왜 이제 와서 카메라 있으니까 쇼를 떠는 거예요!", "당신들 마음에 칼로 난도질하고 살겠다는데!"라는 충격적인 폭언을 쏟아낸다.아빠는 이러한 딸의 돌발 행동에 다급히 녹음기를 켠다. 혹시 모를 상황에 대비해 증거로 남겨야 한다고. 아빠가 공개한 녹음 음성에는 둘째 딸이 언니의 머리카락을 자르고 폭행까지 한 정황과 현장에 출동한 경찰에게 "감옥 가면 되죠!"라고 분노한 목소리가 포착돼 충격을 안긴다. 이에 아빠는 "작은딸이 폭언할 때면 섬뜩하다. 우리라도 살아야 하지 않겠나. 호적 정리까지 고민하고 있다"라고 최악의 상황까지 다다른 갈등을 드러낸다.둘째 딸의 선 넘은 폭언과 공격성이 갈수록 심해지고 있다는 아빠의 증언. 아빠는 "어렸을 때부터 상담을 많이 다녔다. 상담사가 딸을 무서워해 상담을 중단한 적도 있다"라며 "이걸 보여드려도 될지 모르겠는데"라며 상담사가 건넨 충격적인 내용의 메모를 공개해 모두를 경악하게 한다. 오은영은 "저는 얼마나 슬픈 지 알겠다"며 둘째 딸에 마음을 대변했다.'공방 가족'의 사연은 이날 오후 10시 40분 방송되는 '오은영 리포트-가족 지옥'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr