랄랄, 코 수술 6일 만에 '착해진 관상'…콧날에 베일 듯

유튜버 겸 방송인 랄랄이 코 수술 후 확 달라진 외모를 자랑했다.랄랄은 22일 자신의 인스타그램에 "눈밑지+코 성형수술 6일 차"라며 얼굴의 정면, 측면 사진을 차례로 올렸다."아직 많이 부었는데 정면", "여긴 반대쪽"이라며 얼굴 각도에 따른 코 수술 경과를 보여줬다.사진 속 랄랄은 곰돌이 캐릭터가 그려진 편안한 파자마를 입고 머리를 자연스럽게 묶은 내출한 모습임에도 불구하고, 잡티 하나 없는 투명한 민낯 피부와 청초한 분위기로 시선을 사로잡았다. 특히 다각도로 공개한 셀카에서 몰라보게 오뚝해진 콧날이 돋보였. 랄랄은 아직 수술 부기가 채 빠지지 않았음에도 불구하고, 과거보다 훨씬 높고 오뚝하게 솟은 '베일 듯한 콧대'를 뽐내며 확 바뀐 인상을 보여줬다.수술 6일차 자신의 얼굴에 대해 랄랄은 "좀 더 착해진 것 같기도"며 바뀐 자신의 관상에 만족감을 드러내며 "내일은 실밥 푸는 날"이라고 덧붙였다.랄랄은 지난 17일 "눈 밑지 지방 재배치랑 코를 했따. 눈 밑 지방 재배치는 멍도 안 들고 안 붓는다 그랬는데 피멍 들어서 눈알이 다 터졌다"고 성형 수술 소식을 전한 바 있다.한편 랄랄은 유튜브와 예능에서 활약 중이다. 현재 김종민과 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' MC로 활약 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr