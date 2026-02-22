사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

'식객 허영만의 백반기행' 고수가 연기하기 힘들었던 작품을 꼽았다.22일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'(이하 '백반기행')에서는 배우 고수와 부산 맛집을 탐방했다.이날 고수는 드라마 '피아노', 영화 '고지전' 촬영지였던 부산에서 직접 맛집을 찾고, 운전대까지 잡으며 열의를 드러냈다.가게 등장과 함께 환대받은 고수를 바라보던 허영만은 "잘 생겼네"라며 이탈리아 다비드상과 비교해 웃음을 자아냈다. 고수는 "평소에 '너 착하다, 너 되게 잘생겼다' 그런 말 안 하잖냐"며 쑥스러워했지만, 허영만은 "착하게도 생겼다"고 감탄했다."처음부터 연기자가 꿈이었냐"는 질문에, 고수는 "아니다. 길거리 캐스팅도 아니다. 프로필 사진을 찍어서 많이 돌렸고, 오디션도 많이 봤다"고 전했다.국립극장 연극 무대에 오른 고수는 "백설공주의 일곱난쟁이 중 세 번째 난쟁이로 데뷔했다"면서 '"공주님 어디 계셔?' 하고 있는데, 멋있게 말 타고 들어오는 왕자님이 박해일이었다"고 밝혔다고수는 '가장 힘들었던 연기'로 이복누나를 좋아했던 '피아노'를 꼽으며 "연기 경험 적어서 본능적인 연기를 했다. 저는 꽁냥꽁냥 연애 멜로는 안 했고, 좀 가슴 아픈 작품이 많다"고 이야기했다.그러면서 "영화 '반창꼬'에서는 와이프와 먼저 사별 후 한 자가 와서 저를 귀찮게 하다가 이어지는 멜로였다. 사별한 사랑 품고 있는 내용"이라고 덧붙였다.고수는 공개를 앞둔 '리버스' 또한 "약혼자가 사고로 기억을 잃은 여자를 사랑하는 비운의 남주인공이다. 미스터리 멜로 복수극"이라고 설명해 기대를 높였다.마지막으로 고수는 드라마 '그린 로즈' 촬영 중 고등어를 사 들고 엄마한테 뛰어가는 골목 장면을 떠올리며 "대기하고 있는데, 고양이가 저를 뚫어지게 보면서 비틀거리며 다가오더라. 고등어를 고양이한테 주고 돌멩이 넣어 들고 뛰어갔다"는 에피소드를 공개해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr