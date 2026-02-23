'47세' 은지원, 재혼 4개월 만에 눈물 보였다…"한 달 울 것 같아" ('살림남')[종합]

사진=텐아시아DB

2018년 부친상을 당한 은지원이 눈시울을 붉혔다.지난 21일 방송된 KBS2 예능 ‘살림남’에는 스페셜 게스트로 ‘살림남’ 전 MC인 코미디언 김지혜가 출연한 가운데, 박서진 가족의 훈훈한 명절 이야기와 타쿠야의 ‘짠내’나는 한국살이가 펼쳐졌다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 시청률 5.1%를 기록했다.이날 오프닝에서 김지혜는 지상렬의 16세 연하 여자친구 신보람과의 친분을 드러냈다. 김지혜는 “지상렬과 신보람이 뽀뽀를 했다는 상상을 하니”라며 말을 잇지 못했다. 지상렬은 “내가 언제 보람 씨랑 뽀뽀했다고 했냐”라고 크게 당황했다. 후끈한 분위기 속에서 지상렬의 깜짝 생일파티도 이어졌다. 지상렬은 생일 소원으로 맥락 없이 “신보람 보이프렌드”라고 외쳐 웃음을 자아냈고, 김지혜는 “환갑잔치도 ‘살림남’에서 해야 하는 거 아니냐”라며 “환갑잔치 이전에 다른 잔치도 할 것 같다. 느낌이 온다”라고 예언해 지상렬을 흡족하게 했다.첫 번째 VCR에서는 지난주에 이어 박서진 가족의 설날 풍경이 펼쳐졌다. 부모님의 다툼으로 냉랭해진 밤이 지나고, 박서진 가족은 한복을 갖춰 입은 채 한자리에 모였다. 고운 한복 차림의 박서진 어머니가 등장하자 스튜디오에서는 “잘 어울린다. 너무 예쁘다”라며 리액션이 폭발했고, 특히 지상렬은 “나중에 5만 원 지폐 주인공 되시겠다”라고 입담을 뽐내 웃음을 유발했다.30여 년 전 결혼식 때 이후로 오랜만에 한복을 입어본 박서진 어머니는 가족들의 노력에 점차 기분이 풀렸다. 박서진 남매는 설날을 맞아 부모님에게 세배를 했고, 이때 효정은 절을 하다 뒤로 나동그라지며 뜻밖의 몸개그를 선사했다. 재도전에도 뒤로 넘어지는 효정을 향해 서진은 이걸 왜 못하냐며 반복해 시범을 보였다. 이를 지켜보던 부모님은 “절을 몇 번 하냐. 초상집이냐”라며 만류했고, 어떻게든 세배에 성공하려 안간힘을 쓰던 효정은 결국 괄약근 조절에 실패하며 현장을 초토화시켰다.이어 우여곡절 끝에 전통 방식으로 잘 차려진 박가네 차례상이 공개됐고 스튜디오에서는 감탄이 흘러나왔다. 이를 본 지상렬도 “우리집도 차례, 제사 등 집안 행사가 많다”고 말했고, 박서진은 “결혼하면 신보람 씨가 다 해야 하는 거 아니냐”라고 떠봤다. 이에 지상렬은 “내가 해야지. 신보람은 가만히 있어야지”라고 즉답하며 위기를 모면했다.박서진 가족은 차례를 지내며 각자 소원을 빌었다. 모두 건강, 행복을 비는 와중에 효정은 “할머니, 할아버지 오빠 올해 대상 받게 해주세요”라며 오빠 소원을 대신 비는 기특한 면모를 보였다. 박서진은 개인적인 새해 목표로 해외로 한 달 살기를 떠나고 싶다고 밝혔다. 스튜디오에서는 “아리따운 여인과 함께 갈 거냐”라며 몰아갔고, 박서진은 바로 선을 그으며 영어 공부를 위한 여행임을 강조했다. 이에 MC 이요원은 “(외국어 잘하는 여성과) 연애를 하면 (외국어가) 빨리 는다”라고 부추겼고, 지상렬은 “나도 말 잘하는 신보람을 만나니 한국말이 더 늘었다”라고 덧붙였다. 틈만 나면 연인 신보람을 언급하는 사랑꾼 지상렬에 김지혜는 “혹시 보람이가 연락이 안 되냐”라고 추궁해 웃음을 안겼다.떠들썩했던 설날 아침이 지난 뒤 박서진은 온 가족을 데리고 어디론가 향했다. 명절이 되자 가족의 온기를 더욱 그리워하는 어머니를 위해 외할머니의 묘소를 찾은 것. 아들의 세심한 마음에 감동한 박서진 어머니는 “3년 전에 엄마가 돌아가시고 나니 다른 날보다 명절과 어버이날에 제일 보고 싶더라”라며 속내를 밝혔다.스튜디오에도 돌아가신 부모님을 향한 애달픈 마음들이 전파됐다. 김지혜는 “작년에 돌아가신 아빠가 문득문득 생각난다. 아빠가 집에 가면 계실 것 같다”라며 선명한 그리움을 드러냈다. 은지원은 “돌아가신 아버지가 남긴 음성 메시지가 있는데 못 듣겠다. 들으면 한 달은 울 것 같다”라며 눈시울을 붉혔고, 지상렬도 “나도 돌아가신 어머니 영상 찍어놓은 게 있는데 플레이를 못 해보겠다”라며 공감했다.이어 박서진 가족은 돌아가신 외할머니를 추억하며 다양한 이야기를 나눴다. 특히 박서진 어머니는 “너희 외할머니가 생전 일본어뿐만 아니라 노래, 장구에도 능통했다”라고 전했고, 그 끼를 온전히 물려받은 손주 박서진에 애틋한 시선이 쏠렸다. 박서진은 “외할머니 집에 감나무가 있었는데 홍시는 늘 내 몫이었다” “외할머니가 치매를 앓고 계셨는데 나만 알아보시더라” 등 자신을 특별히 아꼈던 외할머니를 떠올렸다. 이후 가족들은 외할머니의 임종을 지키지 못한 안타까움을 꺼내놨다. 박서진 어머니는 뜨거운 눈물을 흘리며 “외할머니를 삼천포 새 집으로 모시지 못한 게 가장 가슴에 맺힌다”라고 털어놨고, “서진이가 잘 됐으니까 걱정하지 말고 엄마도 편안하게 계셔라”라고 인사했다.은지원은 지난해 6월 9살 연하의 스타일리스트와 재혼을 발표했다. 이후 10월 가까운 친지들만 초대해 비공개 결혼식을 올렸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr