'휴민트' 류승완 감독 / 사진제공=NEW

류승완 감독이 '휴민트'를 통해 멜로로도 영역을 넓혔다.20일 서울 안국동의 한 카페에서 영화 '휴민트'의 류승완 감독을 만났다.'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기다. '액션 장인'으로 꼽혀온 류 감독은 이번 작품에서 긴장감 넘치는 액션 장면을 선보이면서도, 박건(박정민 분)과 채선화(신세경 분)의 멜로 서사를 중심축에 뒀다.이젠 스스로 '멜로 장인'이라고 생각할 수도 있겠다고 하자, 류 감독은 "약간 그런 착각이 들 때가 있다"고 너스레를 떨며 웃었다.류 감독은 "데뷔하고 지금까지 절제하면서 찍어왔다"며 "사실 한 번도 키스신을 찍은 적이 없다"며고 털어놨다. 이어 "조인성과도 '키스하는 장면은 어떻게 찍니?'라고 이야기한 적이 있다. 만약 그런 장면을 찍게 되는 날이 오면 '사람을 불러야 하나' 싶다. 저한테는 이 정도가 최대 멜로 수위"라며 웃었다.이번 작품에서 특히 달라진 지점으로는 '이별'을 꼽았다. 류 감독은 "박건과 채선화의 이야기 외에도 이별에 대해 많이 생각했다. 영화 '베를린'도 결국 이별 이야기였지만, 그때와 지금은 이별의 무게가 다르다"고 설명했다.이어 "결국 모든 것에는 끝이 있고, 이별하기 마련이지 않나"라며 "이제는 관계와 이별에 대해 생각한다. 사람이 떠나갈 때 어떻게 헤어져야 하는가, 무엇이 아름다운 이별이 될 수 있는가를 생각하게 된다"고 말했다. 또한 "그런 생각을 하다 보니 감정의 선이 조금은 다르게 느껴지지 않았을까 싶다"고 덧붙였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr