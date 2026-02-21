사진=텐아시아DB

코드 쿤스트(코쿤)가 미술 선생님이었던 어머니를 따라 어릴 적부터 미술관에 자주 다녔다고 밝혔다.20일 tvN 새 예능 '방과후 태리쌤' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 이날 제작발표회에는 박지예 PD, 황슬우 PD, 김태리, 최현욱, 강남, 코드 쿤스트가 참석했다.'방과후 태리쌤'은 한 작은 마을 초등학교에 개설된 세상에 단 하나뿐인 방과후 연극 수업을 담아낸 리얼리티 예능이다. 김태리가 연극반 선생님을 맡고, 최현욱과 강남이 보조 선생님으로 나선다. 코드 쿤스트는 연극 무대의 음악 감독으로 참여한다.티칭 포인트가 무엇이었냐는 물음에 코드 쿤스트는 "나도 모르게 해오던 습관 때문인지, 순수하게 가야 하는데 음악 안에서 자꾸 멋을 부리려고 하더라. 기교 없이 아이들의 순수한 감정을 그대로 전달해야 했기에, 그 부분이 가장 어려웠다. 평소엔 어떻게 하면 더 멋있을까를 고민했다면, 이번에는 어떻게 하면 덜 멋있을까를 생각했다. 왜냐하면 멋이 없어야 오히려 더 멋있는 음악이 되기 때문이다"라고 설명했다.이어 그는 "어릴 적 어머니가 미술 선생님이셔서 아이들과 미술관에 자주 갔던 기억이 있다. 그때 느꼈던 게, 내가 어린아이처럼 변하려 하기보다는 아이들을 어른처럼 대하자는 생각이었다. 이번에도 그렇게 하려고 했다. 아이들도 충분히 멋진 생각을 가진 하나의 인격체라는 점을 중심에 두고 대했다"고 밝혔다.'방과후 태리쌤'은 22일 오후 7시 40분 tvN에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr