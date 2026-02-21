권혁수, 회장 취임 후 후폭풍 터졌다…결국 난장판('자매치킨')

사진제공=쿠팡플레이

전국 동호인들의 성지 '자매치킨'이 더 요란하고, 더 바삭해진 두 번째 영업을 시작한다.'자매치킨'은 취미에 진심, 치킨에 덕심인 수지, 이랑, 민 세 자매가 운영하는 동호인 성지 치킨집에 찾아온 최고의 스타 손님들과 펼치는 치키타카 케미 토크쇼다.21일 공개되는 2화에는 드라마 '세이렌'의 주역 박민영과 위하준이 방문, 세 자매들과 심상치 않은 '동호회 인연'으로 얽히며 예사롭지 않은 웃음을 예고한다. 요즘 유행이라는 '경찰과 도둑' 동호회 회원으로 만난 이들은 '자매치킨'에서 그날의 추격전 비하인드와 후폭풍 토크를 시원하게 쏟아내며 요란법석 '치키타카'의 정수를 펼친다.박민영과 위하준은 광란의 즉석 댄스부터 복싱 퍼포먼스까지 몸을 아끼지 않는 예능 활약으로 현장 분위기를 단숨에 끌어올렸다는 후문이다. 여기에 거절 상황극, 회식 롤플레잉 등 쉴 틈 없이 이어지는 과몰입 상황극에 투입돼 드라마 속 카리스마와는 또 다른 유쾌한 반전 매력을 터뜨릴 전망이다.한편, 권혁수가 동호회 회장으로 깜짝 등판하자 치킨집은 순식간에 '경도 분쟁 조정 위원회'로 급변한다. 여기에 난이도 최상 손님으로 김규원이 난입하며 현장은 또 한 번 대혼돈 폭소를 치닫는다. 어디로 튈지 모르는 과몰입 상황극과 세 자매의 예측불가 리액션까지 더해지며 역대급 난장 토크로 폭주할 예정이다.쿠팡플레이 예능 '자매치킨'은 2월 14일부터 매주 토요일 오후 4시 오직 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 쿠팡플레이에서 무료로 시청 가능하다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr