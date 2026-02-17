사진=디즈니플러스 '운명전쟁49'

상담전문가 이호선 교수가 최근 공개된 '운명전쟁49'에서 하차한 경위와 관련해 직접 입장을 표명했다.지난 16일 이호선은 본인의 SNS 계정에 '自愧之心(자괴지심)'이라는 한자 성어를 게시하며 디즈니플러스 '운명전쟁49'에서 중도 하차하게 된 배경을 설명했다.이호선은 "누가 뭐래도 저는 평생 기독교인이다. 또 그보다는 짧지만 꽤 오래 상담했다"라고 운을 뗐다. 이어 "그래서 하나님 시선을 늘 의식하고 저와 함께하는 모든 내담자를 위해 기도한다. 내담자들 중에는 불안 봇짐을 지고 점집과 종교기관 그리고 상담 현장을 오가는 분들도 많이 계신다"라며 "그 때문에 상담과 무속의 차이도 잊지 않고 공부한다. 운명을 읽는 것인지 운명을 찍는 것인지, 상담과 무속은 어떤 차이가 있는지 연구하며 그 속에서 저의 정체성을 잃지 않기 위해 부단히 노력한다. 그 모든 순간에도 고통받는 분들이 있음을 기억한다"라고 기술했다.특히 프로그램 1회 이후 모습을 드러내지 않은 구체적인 이유에 대해서도 언급했다. 이호선은 "최근 방영된 프로그램을 1회 만에 내려온 건, 막상 시작하고서야 제가 나설 길이 아닌 걸 알았기 때문"이라며 "보다 신중하게 나아갈 길 앞에 서야 함을 배웠다. 이 나이에도 부끄러운 방식으로나마 다시 배운다. 들어선 길에서 돌아서 정신을 바짝 차리고 살겠다"라고 전하며 본인의 결정을 되돌아봤다.디즈니플러스 오리지널 예능 '운명전쟁49'는 49명의 운명술사가 참여해 다양한 과제를 수행하며 본인의 운명을 시험하는 서바이벌 프로그램이다. 해당 작품은 기존 서바이벌 형식에 새로운 요소를 더해 시청자들에게 신선한 접근을 시도했다.이호선은 현재 숭실사이버대학교 기독교상담복지학과 학과장을 맡고 있다. 앞서 JTBC '이혼 숙려 캠프'를 통해 대중에게 인지도를 쌓았으며, 현재 tvN STORY '이호선 상담소'에서 가족 간 소통 문제를 다루는 상담가로 활동 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr