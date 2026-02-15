사진 = 송혜교 인스타그램

배우 송혜교의 숨막히는 미모가 눈길을 끈다.최근 송혜교는 자신의 인스타그램에 뷰티 브랜드명을 해시태그하며 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 송혜교는 하늘색 배경 앞에서 화이트 슬리브리스 의상을 입고 카메라를 응시하고 있다. 손끝으로 금색 크림 용기를 턱 가까이에 들어 올린 채 맑은 피부 톤과 또렷한 이목구비를 강조했고, 귀걸이와 팔찌 등 주얼리로 깔끔한 포인트를 더했다. 다른 사진에서는 옆모습 구도에서 금색 보틀 형태의 제품을 손에 쥔 채 차분한 표정으로 렌즈를 바라봤다. 매끈하게 넘긴 긴 생머리와 정돈된 메이크업이 제품의 광택과 어우러지며 광고 컷 같은 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "진짜 너무너무 예쁘다" 등의 댓글을 달았다.한편 1981년생 송혜교는 1996년 데뷔했다. 송혜교는 올해 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'로 시청자를 만날 예정이다. 노희경 작가의 신작인 이 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~1980년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr