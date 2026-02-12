사진=''우주를 줄게' 캡처

배우 배인혁이 '우주를 줄게'에서 노정의와 본격적인 로맨스를 그린다.배인혁은 tvN 수목드라마 '우주를 줄게'에서 주인공 선태형 역을 맡아 열연하고 있다. 지난 11일 방송된 '우주를 줄게' 3회 시청률은 1.8%를 기록하며 2주 연속 1%대에 머물렀다.'우주를 줄게'는 첫 만남부터 꼬인 사돈남녀가 하루아침에 20개월 조카 우주를 키우게 되면서 벌어지는 좌충우돌 동거 로맨스다. 3회에서는 태형(배인혁 분)과 현진(노정의 분)의 공동육아가 본격적으로 시작됐다. 현진이 출근한 사이 우주(박유호 분)를 돌봐야 했던 태형은 우주의 일상을 일일이 보고하라는 현진에게 반기를 들 듯 자신만의 편법 육아를 선보여 웃음을 자아냈다.하루도 조용할 날 없는 동거 생활 속 보일러가 고장나고, 태형은 까칠함 속 숨겨진 츤데레 면모를 보이기도 했다. 보일러 수리비로 100만 원 견적을 받은 태형은 이웃 두식(김인권 분)을 찾아가 도움을 청했다. 태형은 현진과의 관계를 추궁하는 두식에게 "아기자기한 사이다. 아기 키우고 자기 하는 사이"라고 능청을 떨었다.이 가운데 태형은 보일러 고장으로 감기에 걸린 현진을 내심 걱정하며 스타 포토그래퍼 에이미추(진서연 분)의 촬영 현장을 찾았고, 그의 일일 어시로 일하며 보일러 수리비를 마련하기도 했다. 말미에는 각자 피곤한 하루를 마무리하며 잔을 부딪친 태형과 현진이 다음 날 한 침대에서 깨어나는 장면이 공개되며 본격적인 로맨스의 시작을 알렸다.'우주를 줄게'는 매주 수, 목요일 오후 10시 40분 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr