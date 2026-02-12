사진 제공 = TV CHOSUN ‘미스트롯4’

'미스트롯4' 윤윤서가 레전드 미션에서 충격의 빅매치에 나선다.12일 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯4'는 대망의 본선 4차 레전드 미션으로 꾸며진다. 준결승으로 향하는 마지막 관문인 레전드 미션은 오직 레전드의 노래만으로 치열하게 맞붙는 라운드다.16인의 트롯퀸들은 레전드의 곡을 두 명이 나눠 부르는 1라운드 한 곡 미션과 2라운드 개인 무대를 펼친다. 마스터와 국민대표단들이 오직 한 사람에게만 투표할 수 있는 한 곡 미션은 듀엣 상대가 중요한 변수가 될 전망.그런 가운데, 트롯 천재 윤윤서는 그 누구도 예상하지 못한 상대를 지목해 현장을 순식간에 혼돈에 빠지게 한다. 가시밭길을 자처한 윤윤서의 선택에 마스터들은 "이건 사고야, 사고! 대형 사고!", "말도 안 돼", "윤서 양 무섭네요"라는 아우성을 쏟아낸다고. 대결 상대로 지목된 트롯퀸 역시 "미쳐버리겠다. 너무 혼란스럽다"라고 극도의 긴장감을 토로한다는 후문. 과연 윤윤서가 선택한 한 곡 미션 상대는 누구일까. 충격의 빅매치는 본방송에서 확인할 수 있다.이번 레전드 한 곡 미션에서는 시리즈 사상 최초로 레전드에게도 투표권이 주어진다. 이에 레전드 김수희, 최진희, 김연자, 김용임 4인의 몰표와 마스터 몰표가 엇갈리며, 그 누구도 예상하지 못한 드라마틱한 결과가 속출했다고 한다.이제 단 16명만 남았다. 예측 불가한 결과와 전설을 사로잡을 무대가 이어질 TV CHOSUN '미스트롯4'는 12일 밤 10시 시청자들을 찾아간다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr