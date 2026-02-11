사진=텐아시아DB, tvN

'백사장3'가 베일을 벗은 가운데, 시청률은 2%대를 기록했다.지난 10일 방송된 tvN 예능 ‘세계 밥장사 도전기 백사장3’에서는 백종원, 이장우, 권유리, 존박, 윤시윤의 프랑스 리옹의 메르시에르 거리에서 연 매출 10억 가게를 달성하는 것을 목표로 한국식 고깃집인 '한판집'을 열었다.이들이 오픈하는 거리는 프랑스 전 지역 사람들이 찾아오는 미식 거리로, 가장 핫한 38개 식당이 초밀집해 있는 곳이었다. 또 극한의 임대료로 최소 10억을 벌어야 살아남을 수 있는 거리이기도 했다.백종원은 목표치에 대해 자신 없다며 “한국에서도 하루 매출 300만원이면 초대박 가게”라며 걱정했다. 그러면서도 백종원은 “자신 없지만 최선을 다하겠다. 나에게도 도전”이라며 메뉴를 삼겹 한판과 닭갈비 한판으로 정했다.이날 방송된 '백식당3’ 시청률은 2.5%를 기록했다. '백사장3'는 시즌2까지 '장사천재 백사장'으로 방송됐지만, 시즌3는 '세계 밥장사 도전기'로 이름을 바꿨다. 2년 전 방송된 시즌2 당시 최고 시청률은 5.7%, 시즌1 때는 5.8%를 기록한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr