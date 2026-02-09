안성재, 연예인 다 됐네…정해인·고윤정·아이유 제친 인기

사진제공=매니지먼트 시선

셰프 안성재가 ‘마스터’로 나선다. 연예인을 뛰어넘는 유명세와 인기를 이어가고 안성재는 광고 촬영도 익숙해진 모습이다.9일, 매니지먼트 시선은 안성재가 참여한 치킨 전문 브랜드 푸라닭 광고 촬영 비하인드 사진을 여러 장 공개했다.공개된 사진 속 안성재는 치킨 한 조각을 손에 든 채 신중하게 살펴보고 있다. 그는 날카로운 눈빛으로 재료와 맛의 균형을 가늠하며 셰프의 엄격한 기준과 집중력을 드러냈다. 이번 광고는 안성재 셰프를 브랜드의 미식적 방향성을 함께 만들어가는 ‘마스터(Master)’로 정의한 것이 특징. 안성재는 군더더기 없는 스타일링으로 치킨을 하나의 요리로 대하는 마스터의 존재감을 또렷하게 보여준다. 앞서 이 브랜드는 배우 정해인, 고윤정, 아이유를 모델로 발탁했던 바 있다. 안성재는 연예인, 전문 모델 못지않은 아우라를 뿜어낸다.이날 안성재는 광고 촬영 내내 높은 집중력을 유지하며 컷 하나하나에 신중하게 임했다는 후문이다. 뿐만 아니라 디테일을 놓치지 않는 그의 프로페셔널한 모습에 현장 스태프들의 찬사를 받았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr