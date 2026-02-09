2회 만에 역대급 시청률 터졌는데…미성년 성폭행→살인 사건, 흐름 바뀐다 ('아너')

사진제공=ENA

ENA ‘아너 : 그녀들의 법정’이 서슬 퍼런 검사 서현우의 첫 등장을 예고했다. 베일에 싸여있던 그의 등장이 세 변호사, 이나영, 정은채, 이청아에게 어떤 영향을 미칠지 호기심을 자극한다. '아너'는 ENA 월화드라마 역대 첫 방송 최고 시청률인 전국 3.1%를 기록, 2회에서도 3.2%를 나타냈다.9일 ‘아너 : 그녀들의 법정’(이하 ‘아너’)이 검사 박제열(서현우)과 미성년 성폭행 피해자 조유정(박세현)의 의문의 만남이 포착된 스틸컷을 공개했다. 차가운 공기가 감도는 공간 속에서 박제열은 상대를 꿰뚫어 보는 듯한 예리한 눈빛으로 조유정을 응시하고 있다. 특히 단정하게 빗어 넘긴 머리와 흐트러짐 없는 차림은 그의 차가운 분위기를 더한다.교복 차림의 조유정 모습도 시선을 붙든다. 이는 극 중 미성년 성폭행 사건이 벌어지기 이전의 시점으로 추측되는 상황. 피해자가 되기 전, 조유정은 왜 검찰청을 찾았던 것인지, 두 사람 사이에 오간 대화는 무엇이었을지, 그리고 그 만남이 이후 사건과 어떤 연결고리를 갖고 있는지 궁금증이 증폭된다.3회 예고 영상은 긴장감을 더욱 끌어올린다. 박제열은 어딘가에 전화를 걸어 “119에 사건 신고한 최초 신고자 신원”을 묻는다. 이준혁(이충주) 기자 살인사건의 최초 신고자가 황현진(이청아)이라는 사실은 현재 본인과 L&J(Listen & Join) 동료들인 윤라영(이나영), 강신재(정은채)만 알고 있는 상황. 더욱이 황현진은 사건 현장에서 증거물인 이준혁의 휴대폰까지 몰래 가지고 나온 상태다.만약 이 사실이 담당 형사이자 남편인 구선규(최영준)에게까지 드러난다면, 사건이 전혀 다른 국면을 맞게 될 가능성도 배제할 수 없다. 최초 신고자라는 위치가 단순한 목격자가 아닌, 사건의 흐름을 바꿀 수 있는 변수로 작용할 수 있기 때문이다.박제열이 왜 지금 이 시점에서 최초 신고자 신원을 확인하려 하는 것인지, 그의 의미심장한 행보가 L&J 3인방 윤라영, 강신재, 황현진을 향한 또 다른 압박으로 이어질지 긴장감이 고조된다.앞서 진행된 제작발표회에서 박건호 감독은 “서현우의 등장은 한 편의 축이 돼 사건의 흐름을 바꾸거나 또 다른 공기와 재미를 전할 것”이라고 전한 바 있다.‘아너’ 3회는 9일 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr