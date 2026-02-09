SNS

개그우먼 김영희가 딸과 함께 뉴욕으로 떠났다.최근 김영희는 자신의 계정에 "뉴욕 스케쥴 동행한 우리딸 새벽에 나와도 쌩쌩한 체력에 엄마 자는 사이 승무원 언니들에게 배고프다고 샌드위치며 뭐며 바리바리 챙겨먹고 우는 아이 달래주러 잠도 얼마 안자고 왔다갔다 하더니 뉴욕 도착하자 마자 자버리면...🫠"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김영희는 딸 해서 양과 뉴욕 스케줄에 함께간 모습. 두 사람은 K 항공사 비즈니스 클래스를 타고 떠났다. 해당 좌석은 인당 최대 860만원을 자랑한다.한편, 2008년 OBS 1기 개그맨으로 데뷔한 김영희는 2010년 KBS 25기로 입사 후 '개그콘서트'에서 '봉숭아 학당', '끝사랑' 등의 코너에서 활약하며 본격적으로 얼굴을 알렸다.이후 2021년 10살 연하의 야구선수 출신 윤승열과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr